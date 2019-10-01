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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

中租旗下先鋒投顧與美國資本集團合作 進軍退休理財市場

2019-10-01 18:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中租企業旗下先鋒投顧，今天起取得MSCI的創始者、全球最大資產管理集團美國資本集團（Capital Group）的總代理權。資本集團亞洲分銷首席營運官林丰偉（Jeremy Lim）觀察，台灣投資人以短線交易為主，資本集團據焦於為客戶帶來長期穩定的收益，要與先鋒投顧合作打造台灣專屬退休方案。

至於現在的環境下，長期穩定的投資策略為何？資本集團投資總監Matt Reynolds表示，市場無需太過擔憂中美貿易戰，隨著美國聯準會再度降息，將對全球股市帶來推動性作用，而低息環境的持續也將促使更多追求收益的投資者把目光投放在新興市場債上，「投資甜蜜點到了」。

先鋒投顧董事長黃正明指出，在經濟大蕭條（Great Depression）期間成立的資本集團，致力於提供投資人卓越回報，曾創立股票巿場指數，極具代表性，成立迄今88年，是全球最大的資產管理公司之一，結合先鋒投顧的強項，雙方期許未來除了持續引進資本集團的獨特基金，亦將資本集團的退休解決方案引入台灣。

林丰偉表示，資本集團於1969年為支援內部研究及投資組合的管理，在當時沒有國際指數可供參考的情況下，創造了世界指數。Morgan Stanley集團1986年從資本集團取得了這些指數的商標權，並重新命名為MSCI。

林丰偉指出，先鋒投顧為台灣投顧業首創基金電子交易平台，其後也不斷研發各種為投資人利益考量的交易方式，與資本集團精神不謀而合。

資本集團採取「員工擁有股份制度」，基金經理人也是公司股東，並創立了「多重基金經理制度」，將基金分為數個部分，由不同投資風格的基金經理獨立管理，基金經理與分析師之間也能充分交流，讓資本集團的分析師及經理人平均年資超過廿五年，可互相學習以促成更佳投資決策，以長期穩定的報酬為目標。

先鋒投顧總經理陳俊傑表示，員工擁有股份制度、多重基金經理制度等制度，代表企業追求永續經營，公司治理完善，造就資本集團的成功要件，讓資本集團成為全球最大的主動型基金公司。想要獲得長期穩定的報酬，一定要能看得更高更遠，選擇資本集團、「站在巨人的間榜上」就是訣竅。

中租企業旗下先鋒投顧，取得美國資本集團（Capital Group）總代理權於1...
中租企業旗下先鋒投顧，取得美國資本集團（Capital Group）總代理權於10月1日生效。(左起)資本集團亞洲業務董事總經理張達（Ada Zhang） 、資本集團亞洲分銷首席營運官林丰偉（Jeremy Lim）、資本集團投資總監Matt Reynolds、先鋒投顧董事長黃正明、先鋒投顧總經理陳俊傑、先鋒投顧董事廖英智。記者沈婉玉／攝影
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