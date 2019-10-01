明台產攜手北市府 寵物險首年保費全免

2019-10-01 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



明台產險1日表示，結合過去推動「寵物の好險」的經驗，與台北市政府合作，為流浪動物打造寵物險「給浪浪一個家 好險有你專案」，提供門診、住院、手術三大醫療保障，年度醫療理賠總上限為1萬元，寵物侵權及喪葬費用皆可補償，更標榜寵物無初次投保年齡限制，只要是動物之家認定可被認養的寵物明台產險就會承保，期待保障流浪毛孩不分老少。

第二年起，保期接續時，飼主也可自費投保明台產險提供之多元「寵物の好險」專案，不因為首次投保年齡而影響續保之權益，需視續保當時之體況釐訂承保條件。

三井住友海上集團明台產物保險總經理陳嘉文表示，明台產險將創造正向社會價值做為目標，以強大的日本資源與經驗做為後盾，自2012年推出全台首張寵物保險之後，已成為全台灣市占率第一的寵物保險公司，累積相當豐富的承保跟理賠經驗。

統計今年1至8月已受理犬貓理賠件數超過250件，理賠原因包括常見之呼吸道疾病、腸胃炎、皮膚病、腫瘤等，及因意外事故所致之傷害。

明台產險也積極利用過往的理賠數據，針對各寵物品種之體質特性進行詳細之統計分析，以柯基犬為例，最常見的理賠原因就包括白內障、進行性視網膜退化、癲癇，而波斯貓較常見的理賠原因則為呼吸道問題、淚腺、多囊腎等。

這些分析結果將可做為明台產險針對台灣市場與需求不斷優化改善保險內容的基礎，而首次為流浪動物設計的「給浪浪一個家 好險有你」專案，即是最好範例，期待與台北市政府合作為更多流浪動物找到溫暖家庭，提供流浪毛孩與飼主最高保障。

深耕台灣近一甲子，2005年加入日本三井住友海上集團的明台產險，致力提供最切合台灣需求的保險服務，本次更與台北市政府合作，推動台灣首例專屬認養流浪動物的寵物險「給浪浪一個家 好險有你」專案。

只要在2019/7/1至2019/12/31期間，於台北市動物之家認養寵物，將由台北市動物保護處全額補助首年保費，飼主無須負擔任何一毛錢，就可保障心愛毛孩。