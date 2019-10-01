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南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

國泰產險24小時客服上線 號碼有趣好記

2019-10-01 16:28經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

國泰產險自2019年10月1日起，正式變更免付費服務專線號碼 (電話：0800-212-880)，新客服號碼212-880諧音為 「按一按，幫幫您」，十分方便民眾記憶。該專線提供專人24小時全年無休在線服務，協助保戶處理各類保險服務疑難問題。

為精準、迅速應對保戶需求，避免客戶在線久候，國泰產險亦提供信函、傳真、客服信箱等各類溝通諮詢管道，受理保戶意見反映，並透過遍佈全台的服務據點，就近提供現場臨櫃服務，在兼顧時效性及保密原則下，為保戶排解萬難，讓服務不只能24小時不打烊，還能全方位零死角。

除了多元且便捷的服務諮詢管道，國泰產險與時俱進，積極應用數位科技發展各項數位優質服務與溝通工具，致力提升保戶服務體驗。如其領先同業與LINE合作，推出LINE自助服務平台，讓保戶只要透過手機，就能隨時隨地進行保單查詢變更、事故通知、理賠進度追蹤及續保繳費等各項服務。其簡易便捷的操作方式，有效降低服務取得門檻，讓保險更加貼近民眾生活。

為使民眾申請理賠更加方便、順暢，國泰產險更首創業界班機延誤快速理賠服務，大幅縮短理賠申請手續與處理時間。

國泰產險致力於推動永續客戶關係，採用NPS(Net Promoter Score,淨推薦分數)進行客戶體驗管理，認真傾聽保戶回饋意見，持續精進各項服務節點服務水平，並成立小組專責把關顧客權益、防範消費爭議，落實公平待客原則。

國泰產險兼顧速度與溫度的服務品質，備受保戶認同與各界肯定，不僅為2018年度申訴率最低的產險公司，更在今(2019)年由財團法人保險事業發展中心所舉辦的第八屆保險卓越獎中，獲得「保戶服務金質獎」殊榮。

秉持用心、專業的服務精神，國泰產險提供客戶更優質的服務體驗、建構最廣泛的服務網路，並持續運用新穎的科技技術，搭配專業團隊作為堅強後盾，讓民眾不管是通話、上網，都只要輕鬆「按一按」，就能得到最適切的服務。

產險國泰理賠
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