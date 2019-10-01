遠見調查／數位金融 最佳FinTech服務銀行大賞

2019-10-01 16:25 聯合新聞網 文章提供／遠見



智能理財的金融科技(FinTech)和數位服務不只是技術與口號，要能成為民眾的日常才讓用戶有感。 圖／業者提供、本報系資料庫 分享 facebook

・首獎：台新國際商銀 ・楷模獎：中國信託銀行、國泰世華銀行 ・傑出獎：玉山銀行、王道銀行 ・消費者最佳推薦獎：台新國際商銀 ・消費者最佳人氣獎：玉山銀行

數位金融發展風起雲湧，若以數位存款帳戶為指標，台灣上半年已突破233萬戶，較去年底成長55％，等於半年新開超過83萬。

為了解台灣數位金融服務的真實樣貌，《遠見雜誌》與「遠見研究調查」「EOLembrain東方快線」連續第二年舉行大規模調查，評選「2019數位金融服務最佳銀行大賞」（以下簡稱《遠見》「最佳Fintech服務銀行大賞」）。

今年度調查結果，台新國際商銀奪冠，並獲「消費者最佳推薦獎」，堪稱2019數位金融服務霸主。楷模獎由中國信託銀行、國泰世華銀行拿下，傑出獎為玉山銀行與王道銀行。至於消費者最常使用的「最佳人氣獎」，則由玉山奪得。

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台新五項分榜冠軍 中信銀三項分榜冠軍

2019第二屆《遠見》最佳FinTech服務銀行大賞，聚焦數位服務，評分項目共八項：「提供金融科技服務（整體表現）」「優化數位銀行介面（介面流暢、人性化）」「數位（存款）帳戶」「智能客服／聊天機器人」「智能理財」「線上轉帳／行動繳費稅」「線上借貸／融資服務」「在社群媒體平台上，提供或連結數位金融服務」，受評對象是36家本國銀行。

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調查對象分成兩組，專業群組與數位金融客戶。專業群組邀請金控／銀行、證券／投信、保險以及FinTech新創四大業別的FinTech相關業務主管，進行問卷填答。數金客戶則以20～49歲的消費者為主。兩組分別針對八項數位金融服務，依序選出最值得肯定的前五家銀行，再整併兩份評選結果，加權計分，業者與數金用戶各占五成權重。受評銀行必須在業者端、消費者端問卷，分獲5%投票率，才列入各榜排名。

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結果，今年台新不僅抱走總榜首獎，還在五個分榜拿下第一。

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「楷模獎」頒給中信、國泰世華。其中，中信是去年首獎得主，今年總分居次，仍摘下三項分榜冠軍；國泰世華在兩個分榜衝入前三名，另有五個分榜擠入前五名，比去年大幅進步。

「傑出獎」得主則是玉山、王道。玉山在三個分榜拿到亞軍，但在智能理財一項，尚未完整導入AI 與自動配置機制，分數受到影響。王道定位為「全台第一間原生數位銀行」，率先提供各種線上服務，是另一傑出獎得主。

台新獲最佳推薦獎 玉山獲最佳人氣獎

除總榜與八個分榜，《遠見》今年也頒發數位金融服務「最佳推薦獎」與「最佳人氣獎」。

獲得總榜首獎的台新，三年半前推出「Richart」小白狗，在年輕族群中的圈粉魅力，迄今仍銳不可擋。不少粉領族每月一領到薪水，會馬上開啟手機上的APP，只要按幾個鍵，輕鬆滑一滑，就「咻咻咻」地快速買完基金，過程不到10秒鐘。

「最佳推薦獎」是針對近一年曾使用數位金融服務的數金用戶，詢問「哪個銀行的數位金融服務，最值得推薦給親友？」結果台新也以數位金融子品牌「Richart」風靡數位原住民，贏得25.5％的青睞居冠，其次為中信（14.1％）、玉山（9.9％）。

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「最佳人氣獎」則依據近一年最多數金用戶使用的銀行排名。高達48％曾使用玉山，其次依序是台新（44.7％）、中信（37.4％）、國泰世華（33.7％）與臺銀（23.8％）。

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根據金管會統計，玉山是今年7月的單月「發卡王」，逾12.73萬張，上半年的信用卡簽帳金額淨增量也較去年同期成長近兩成，排市場第一。玉山密集發卡、跨業結盟，並以高回饋綁卡，大幅刷高在行動支付市場的存在感，也將客戶黏在玉山的數金生態圈。

中信廣吃通路 國泰世華推策略結盟

喊出「Banking My Way隨你數位」的中信，以「全客群、全通路、全服務」通吃市場，獲楷模獎。

同列楷模的國泰世華，則透過策略結盟，將服務串進各種生態圈，也與台新攜手開通「手機就是你的銀行帳號」跨行轉帳服務，雙雙擠入「線上轉帳」分榜前三名。

15.4%每天使用數位金融服務 線上轉帳使用率最高達87.3%

經過台灣金融業者的努力，數位金融服務已無所不在。今年《遠見》再度與EOLembrain東方快線合作，針對20至49歲國人，展開「消費者FinTech暨數位金融使用行為大調查」，發現每天至少使用一次數金服務的用戶，已從去年的10.7%升至15.4%（表１），近一年來最常被使用的線上轉帳（87.3%）、手機行動支付（60.6%）、行動繳費稅（48.6%），都較去年微幅上升。

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消費者認為數位金融前兩大缺點仍是「擔憂資安風險」（67.5％）、「需下載不同金融功能或機構的App，繁瑣而難以整合」（56.6％），後者較去年上升近10個百分點。

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使用使用智能理財／機器人理財服務的比例，僅約8.3％，但線上自選理財（自選投資標的）已有22％，是轉入智能理財的潛在客群。數金用戶想使用智能理財，有57.8％是因為「手續費與投資門檻較低」；約83.1％的智能理財用戶說有賺錢，小賺1～3％者最多、占33.7％。

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52%用戶觀望純網銀 71%未決定開哪家帳戶

至於明年上路的純網銀，高達五成二的數金用戶還在觀望，只有36％表態會開戶，但仍有8.2％坦承，根本不知純網銀是什麼？

願開戶者有約71％還沒決定選哪家，18.3％選LINE Bank，7.4％中意樂天國際商銀，3.4％青睞將來銀行；想使用純網銀的原因，約七成六看中「更多優惠」、四成認為純網銀「進入門檻與交易成本較低」；不願開戶的前三大原因是戶頭已經太多（66.7％）、現有銀行已滿足需求（38.5％）、有資安與個資外洩風險（35.9％）。

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《遠見》行動支付排行榜＞LINE Pay、街口蟬聯冠亞軍 全聯PX Pay奪季軍

台灣喊得出名號的行動支付已經超過40個，《遠見》也統計出「行動支付愛用榜」，LINE Pay（含LINE Pay一卡通）（57.1％）、街口支付（40.3％）蟬聯冠、亞軍，但占比微幅下滑；截至9月中旬，上路不到四個月的全聯PX Pay（30.9％）奪得季軍；Apple Pay滑落七個百分點，掉至第四；第五為全家My FamiPay（22.8％）。

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台灣Pay整合近30家銀行、企圖打造支付生態圈，愛用比率從去年的10.5％增至15.3％，名次卻從第五名跌至第七名。

從榜單還可看出零售通路自有行動支付工具的趨勢，前八名有一半屬於通路型：全聯PX Pay、全家My FamiPay、7-Eleven OPEN錢包與麥當勞點點卡。

在開放銀行、消費者資料權的趨勢下，如何開放數據、整合平台、加值服務，將是台灣邁入純網銀時代的三大考驗。《遠見》希望透過年度評比，激勵數位金融蓬勃發展，儘管優惠仍是最強誘因，唯有持續優化體驗、接軌生活，才能真正綁住消費者。

調查說明：

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（作者／遠見編輯部 本文出自2019.10.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）