銀髮族買保單最愛「掛保證」這張一賣80億元

2019-10-01 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



隨著國人退休意識抬頭，對於退休「錢途」越顯重視，尤其銀髮族最愛「掛保證」。具備「專家代操」、「穩定金流」及「資產保全」特性的附保證類全委保單應運而生，深獲61至70歲以上青睞。

據富邦人壽統計，特別股計的「富邦人壽富利人生變額年金保險」、「富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險」自2018年3月開賣以來，新台幣與外幣加總計算保費收入超過新台幣80億元。

顯示隨著年齡層越高，投保人數越多且投入金額也越大，其中61至70歲族群，人數占比超過四成，保費占比約五成，每人平均保費約190萬元，對該產品的接受度最高。整體來看，50歲以上的族群人數占比已超過七成，保費占比更超過八成。

富邦人壽表示，這張保單熱銷顯示附保證類全委保單特別受到「橘色世代」的青睞，探討其原因主要有三。

橘色世代」係指50至70歲的中高年齡層族群，猶如秋日燦爛的楓葉，成熟而溫暖，亦具備一定經濟實力。

一是「退休金準備」的適足性。據2018年中華經濟研究院「個人退休理財行為調查分析」，國人預期退休金需求平均為1,028萬元，惟實際平均退休金準備為743萬元，缺口達285萬元，調查顯示國人退休金準備仍不足。

中高年齡族群有別於年輕族群，風險承受度較低，投資相對保守穩健，而附保證類全委保單「專家代操」的特性，除審慎控管帳戶波動，更有助於資產累積，提升退休金的適足性。

二是「少子化」的影響。據國家發展委員會「中華民國人口推估（2018至2065年）」統計，2018年每5位青壯年人口扶養1位老年人口，至2065年轉為每1.2位青壯年人口需負擔1位老年人口，少子化導致高齡者不再訴求養兒防老，而是自主性的作退休規劃。

附保證類全委保單年金累積期間有「穩定金流」的功能，得作為每月生活費來源，可幫助保戶達到自給自足的退休生活，減輕自身及後代子孫的負擔；另保單有年金累積期間美元身故保證的設計，以達資產保全及財富傳承的功效。

三是「知識水平」的提升。據內政部「內政統計通報」，2017年底25至64歲高等教育比率達49%，較經濟合作暨發展組織（OECD）各國平均37％高，顯示台灣民眾的教育水平相對較高；

另資策會調查「橘色世代」八成為智慧型手機的重度使用者，科技使吸收新知更便捷。國人知識水平的提升，越能瞭解及接受附保證類全委保單的新型態規格及帳戶操作的設計，有利保戶判斷是否符合自身需求，從而選擇合適的產品。

「橘色世代」具有高經濟自主性、高教育水準、高行動力、樂於學習、善於使用科技產品的特性，對其退休生活有所想法，亦不願增加後代的負擔，所以「富邦人壽富利人生變額年金保險」、「富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險」除了在年金累積期間有穩定現金流入當作退休生活費，且身故保險金可指定受益人領取，更有助於遺族照顧及資產傳承，「附保證類全委保單」是保戶擁抱「橘色世代」，樂享富利人生的優質選擇。