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這張車險 保費可大省40%

2019-10-01 13:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

華南產險1日表示，如果民眾只有在假日才開車，可以考慮投保「限定假日型」汽車保險，...
華南產險1日表示，如果民眾只有在假日才開車，可以考慮投保「限定假日型」汽車保險，不僅能享有駕車保障，保費也只要一般車險費用的六折起，經濟實惠。報系資料照／記者邱瑞杰攝影
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華南產險1日表示，如果民眾只有在假日才開車，可以考慮投保「限定假日型」汽車保險，不僅能享有駕車保障，保費也只要一般車險費用的六折起，經濟實惠。

周休二日通常是適合全家出遊的好時機，如果再碰上國慶這類連續假期，更是車潮倍增，開車風險也相對提高。

近期因應國際情勢油價攀升，許多開車族哀嚎荷包又要損失不少，有的開車族為省油錢，選擇在假日才開車出門以減少支出。物價或油價漲跌，都會間接影響開車族的用車習慣和保單規畫，然而汽車保險是每個開車族的必備保障，萬不可少。

華南產險車險業務部經理周宏明表示，其實車主除定期保養自己的愛車外，每年也應重新檢視保單內容，適時依現狀做調整。

像是新手、新車，建議應投保甲、乙式車體損失保險，保障較完整，若預算有限，但駕駛經驗豐富、車齡三年以上者，可投保丙式車碰車；而平日搭乘大眾交通工具通勤代步、僅於假日才用車的車主，可選擇限定假日型汽車保險來節省保費。

周宏明表示，所謂限定假日型汽車保險，在假日的認定上，包含星期六、星期日及行政院人事行政局公布的政府行政機關放假之紀念日、民俗節日、補假及調整放假日，並從假日的前一日中午起算至例假日結束的次一日中午止。

也就是說，從星期五的中午到星期一的中午，均屬「例假日期間」。事實上，周休二日、國定假日這類例假日通常也是開車的高峰期，一般民眾在假日全家出遊或與親朋好友聚會的比率較高，駕車風險也較為集中。

限定假日型汽車保險，適用於汽車第三人責任險、汽車車體損失保險乙式或丙式，免自負額。

在保費方面，以華南產險為例，30~60歲男性，為價值約60萬元的T牌全新國產車投保汽車第三人責任險，每人體傷300萬、每次事故600萬、財損60萬元。

汽車車體損失保險-丙式(車碰車)，年保費約為1.4萬元，若加保限定假日型保險，則年保費才八千多元，省了快一半，對於僅在假日用車的民眾來說，可說是省錢良策。

周宏明提醒，投保限定假日型保險，雖可節省保費，但如果車主是在非假日期間開車而發生意外事故，那麼將無法獲得理賠。

車主最好依自身用車習慣來投保較恰當，如若平日週間偶爾也會開車出門的話，建議還是投保一般車險才能擁有全面保障。

值得注意的是，因天然災害停止辦公之期間，不列為假日，所以像過去全台豪大雨或颱風天臨時宣布停班情形者，皆不屬假日期間。

若是假期屬於不固定的行業，可另行與保險公司約定「假日期間」。

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