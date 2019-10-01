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銀髮族老被詐騙 國泰金李長庚：買不懂商品被騙也正常

2019-10-01 12:39經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

面對超高齡社會來臨，許多老人家想要理財卻常常面臨被詐騙，國泰金總經理李長庚今天早上參加世界投資周聯合論壇時表示，這牽涉到二大問題。一是退休後能不能享受好的生活，不只要活得愈久，更要活得聰明。現在金融商品愈來愈多，一個人怎麼可能所有商品都懂，在不懂的情況下該做什麼事，如果沒做，「買錯商品被詐騙說難聽一點也是很正常」。

因應銀髮族投資，李長庚認為，台灣整個財富管理投資理財，應該要符合「平台、人與商品」三大要素。一是要有公開透明有法制基礎的一個平台，平台建置好後不只是台灣人可以投資，全世界都可以進入這個平台上架。

二是人。包括客戶與從業人員二包，客戶從認識客戶（KYC）及資金來源相對已ok，但客戶 風險承擔能力還缺一塊，民眾不清楚了解自己各種金融商品、投資理財的了解，必需有有基本的Management（管理）。另一塊是從業人員，是否了解客戶適合什麼、行銷什麼金融商品，到底幫客戶怎麼資置配置？這變得很重要。三是商品部份，所有全世界的金融中心，商品都是開放的。

李長庚說，亦即建立一個公開透明有效率的平台之後，把人包括所有投資人資金來源清楚、KYC做好、風險評估做好，從業人員在內控內稽、道德操守要求下，在商品行銷設計ok下，金融商品就大幅度的開放，這是大部份國際金融中心在做的事。

台灣本身在這種環境下，商品部份金管會已逐步在開放中，愈開放問題是商品愈來愈多，民眾到底要如何選擇？李長庚說，今天辦2019世界投資周聯合論壇，就是希望透過教育的推廣，讓所有人，民眾也好、從業人員慢慢具備投資、理財、退休不動產種種的基本知識，就會變得愈來愈聰明，就不會輕易被騙了。 就知道怎麼選擇好的商品，例如不要用台灣人過去不動產投資的經驗角度去投資南向國家的不動產。因為不同國家要投資聰明方式跟不動產，才可能將來有好的收入。

要退休規畫，雖然30年規畫是好的方法，但是30年前選對商品，跟30年後價值可能會差很大，這裡面很大的觀念，是大家努力推廣CPF理財規畫、退休證照等等，許多不同的專業證照，因為我認為將來台灣平台會愈做愈好，人的管制將來不太好做、商品愈開放，所有行銷的專業度更加重要，如何利用好的工具方法，幫助老百姓在愈開放的商品架構下找到好的投資方式、找到好的商品配置、好的投資與資產管理，才有辦法確保其老年化時能夠有一個美好的生活。

中華民國投信公會理事長張錫則表示，全球都有人活得愈來愈久的趨勢與問題，退休後會再多活20~30年，因此包括國外的發展是在高齡者退休屆期後，投資風險也不會變得非常保守，而是持續投資包括穩定股票型的商品，以滿足未來。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲則表示，透過專業訓練與認證、專業智識的傳授，以及更完整的智能投資平台的協助，以落實退休計畫，不是以佣金為BASE改量的行銷，什麼適合什麼商品，有更透明的、更方便的準則來看待這些事情。 未來一二年內，各家公司也會推出各家的善良管理監督機制，來協助中高齡者投資。

國泰金總經理李長庚今（1）日早上參加世界投資周聯合論壇時暢談高齡者如何避免理財被...
國泰金總經理李長庚今（1）日早上參加世界投資周聯合論壇時暢談高齡者如何避免理財被詐騙，他說退休後能不能享受好的生活，不只要活得愈久，更要活得聰明。／記者葉憶如攝影
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退休長庚詐騙
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