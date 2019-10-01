壽險業海外賠大錢不投資台灣 謝金河：金管會為何不管

2019-10-01 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



財訊傳媒董事長謝金河說，金管會公布國內壽險業投資海外金額持續升高，海外投資滙損卻將近1500億台幣，保戶把錢交給國內壽險公司，讓他們拿到國外賠錢，這樣的現象年年發生，卻沒有人在管。

謝金河在臉書發文指出，國內壽險公司投資國外的金額及比率不斷擴大，2013年只有6.39億元，海外資產比重是43.51%，14年上升至50.34%，金額是8.235億元，到今年上半年，比率升高到68.26%，金額達17.385億元。也就是說，壽險公司把在台灣從保戶身上吸到的錢，將近七成拿到海外。

他說，今年台幣貶值居多，前8個月壽險業者的滙損1479億可以理解，但2017年台幣大升值，壽險業者賺了2810億元的滙差，滙兌避險損失竟高達4840億元，最後也出現2030億元的滙損。這也就是說，不管台幣是升是貶，壽險公司每年都會出現滙損，這是很奇怪的事。

謝金河表示，以國泰金控上半年資產配置來看，投資部位最大的是國外債券達3.665兆元，占64.5%，投資國內股市只有4020億元，占5.68%，這是金管會限制太嚴。還是台灣沒有適合的標的可以投？值得金管會主委顧立雄好好想一想。