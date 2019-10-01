今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



圖為使用「公務機關信用卡繳費平台」刷卡付費情形。圖/聯合報系資料照 分享 facebook

10月起收到公務機關開的罰單，透過公務機關信用卡繳費平台繳罰款，要收手續費了，千元以下罰單手續費2元，10萬元罰單則要35元；但同樣信用卡繳罰單，不同管道手續費差距高達10倍，先看罰單金額再決定怎麼刷。

聯合信用卡處理中心自2017年起建置公務機關信用卡繳費平台，提供民眾可於公務機關以信用卡繳付規費罰款，但由於部分銀行不願意再自行吸收手續費，2018年起改由各公務機關編列相關手續費預算支應，卻衍生出違規罰單手續費不該由全民埋單的質疑。

聯合信用卡中心表示，罰單性質的繳費項目屬於民眾個人違規行為所產生，與一般消費型態不同，政策決定不宜由公務機關編列預算支付，決定自今天起，手續費支付分一般規費性質及罰款交易兩種，繳交罰單的民眾必須自行負擔刷卡手續費，至於各項規費的手續費 ，將由公務機關編列預算支付，民眾無須負擔。

為避免繳納金額加上手續費一併刷卡時，造成跨級距問題，聯卡中心表示，與相關機關取得共識後，手續費採取級距式收費，罰單998元以下手續費2元，999元至9,993元手續費7元，9,994至4萬9,990元手續費10元，4萬9,991元到9萬9,980元手續費20元，罰單9萬9,981元以上手續費35元。

信用卡繳罰單的好處是可以延後付款，但是信用卡繳罰單有兩種管道，一種是透過銀行端的語音平台，另一種則是透過公務機關信用卡繳費平台，後者則又分網路和實體（臨櫃）兩種。

值得注意的是，主要發卡銀行信用卡語音繳罰單都要收取每筆20元手續費，因此如果持卡人有一張600元的交通罰單，透過信用卡語音繳費，銀行會收取20元手續費，透過公務機關繳費平台則手續費只要2元，兩者差距10倍。但也有少數銀行信用卡繳罰單不收手續費，例如台新銀行到今年12月31日都免手續費。

按照公務機關繳費平台階梯式收法，聰明繳罰單的方式是，罰單金額在4萬9,990元以下者，透過公務機關繳費平台比較划算，最少都有二倍的手續費差價；如果罰單金額超過9萬9,981元，則語音繳費比較划算，因為公務機關繳費平台收費將高達35元。