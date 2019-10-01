土銀攜手成功市場 台灣Pay最高享200元回饋

2019-10-01 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土地銀行與臺北市公有成功市場合作舉辦「用台灣Pay 成功買菜享回饋」活動，自10月1日起到10月31日止，於成功市場指定之攤商使用台灣Pay（金融卡或帳戶）掃碼付款，單筆消費滿100元享20元回饋，200元享40元回饋，以此類推，每卡號/帳號最高可享200元回饋的優惠。

市場是最貼近民眾日常生活且使用現金消費的場域，土銀此次與成功市場合作導入台灣Pay，攤商們皆大力支持，參與踴躍。成功市場是全台首間舉辦台灣Pay活動的示範性公有市場，位於臺北市精華地段，相信能藉由市場的熱情及在地的人情味，積極引進推廣行動支付，民眾買菜不用帶現金，攤商也省去找零錢的困擾，不但能享受行動支付的便利，還能讓參加民眾體驗「有感」的活動優惠。

「台灣Pay」（土銀行動Pay）提供消費外，更提供繳費、繳稅、轉帳等多元支付服務，融入民眾的日常生活。此外，為響應財政部推動的「雲端發票」政策，民眾使用台灣Pay消費後可將發票存入「雲端發票」，不需要印出紙本發票，不僅可將環保意識落實於行動，還能享有額外的「雲端發票專屬獎」對獎資格，最大獎為百萬元獎15組，總獎金更高達2億4,500萬元。