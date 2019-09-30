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Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

被動式ETF打敗股神 還等甚麼?

2019-09-30 08:53聯合報 記者廖賢龍

今年度以來，不論再好的選股策略，就算是股神巴菲特的基金績效也輸給了標普500的被動型ETF，原因在於中美貿易戰的紛擾下，包含股神也持有大量的現金取代風險性的資產部位。分析師林昌興說，進入第四季開始，股市創高同時特別留意法人的投資動向：

1.A股出現長假風險 ：這一波的A股在上周三50期權和周五A50期貨結算後，法人開始放手不再撐盤，因此，本波段漲幅最兇的相關A股ETF也在法人調節下被大幅減碼，上周全周減碼最多的是滬深300正2、上証正2、中國A50正2等。

短線看來並不是漲多回檔再攻擊的契機，而是拉高出貨的反轉往下；就技術面解讀，A50指數每次來到14,000點以上就出現大幅賣壓，更何況目前人民幣處於貶值、外資外逃的階段。

2.原油虛晃一招：只要遇到非經濟層面的跳空大漲終，將回到原來的常態上。輕原油在突發事件大漲20%後，就像洩了氣的皮球一路回探，更是準備將缺口回補。

就技術層面來看，下半年的油價仍然在50~60美元來回震盪，更何況上周三大法人大賣原油正2有22萬張之多，已堪稱歷來之最，並且反手買入原油反1，短期來說，除非看到原油回到區間底部震盪，還是偏空來面對。

3.避險資產萌芽：連續幾個禮拜的賣超後，上周終於看到法人開始買進VIX，不過，也是區區1萬多張，看來當全球市場來到相對高點時，就會有避險方開始介入。

不過，VIX和反向ETF都是短線操作為主，因為代表的是短線波動和期貨反向做空的力道，當現在股指期貨尚未做頭往下時，操作上，只能試單往下操作，而不是定期定額去買，另一方面，趁著金、銀價回檔持有一些貴金屬的避險工具，這些與實體相關的ETF比較有機會在亂世之中，幫你守住手上的資本財

ETF標普巴菲特人民幣

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