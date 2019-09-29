防米塔颱風來台 富邦人壽晚間啟動九大緊急應變措施

2019-09-29 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



米塔颱風來勢洶洶，氣象局今（29）日上午已發布海上颱風警報，提醒各地民眾須審慎以待，特別嚴防低窪地區淹水災情發生。富邦人壽也在第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因豪雨災害成為受災戶，富邦人壽將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國108年12月31日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。

富邦人壽指出，針對應繳月為108年9月∼109年1月之續期保費與保單借款利息，給予受災保戶延繳6個月之方案；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地服務中心，有需要之保戶可善加利用。

富邦人壽啟動九大「緊急應變方案與關懷措施」項目與方案內容如下：

一、免費補發保單：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「受創災區之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

二、續期保費緩繳優惠：凡受災保戶且其保費之應繳月為108年9月∼109年1月者，提供保費緩繳6個月。

三、保單借款利息寬延：受災保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為108年9月∼109年1月者，得寬延3個月繳息。

四、快速理賠服務：受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他文件可後續另行補齊。

五、緊急醫療代付服務：七大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），保戶事故住院時由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。

六、房貸優惠還款諮商：專人提供受災房貸客戶研擬紓困或展延之優惠還款計劃方案，請於上班時間電洽房貸客戶服務專線：02-2769-2827分機22240~43或撥打24小時客戶服務專線。

七、24小時客服專線：24小時服務專線0809-000-550，提供保戶即時諮詢服務。

八、客戶服務中心：保戶亦可至各地服務中心，申請各項相關服務。各地服務中心地址請至富邦人壽官網查詢。

九、專人關懷服務：保戶可進線電話客戶服務中心協助派員進行關懷服務。