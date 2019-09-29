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買賣未上市股票小心被騙！金管會：留意三大風險

2019-09-29 11:19經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

又傳出未上市股票交易糾紛，金管會證期局表示，買賣未上市股票要注意交割、價格及時間等三風險，進行交易也要小心謹慎，避免被騙。

上周傳出台通科投公司負責人，涉嫌以「偽造國際大廠合作契約」等手法詐騙，販售未上市股票及發行新股，以「股票換鈔票」詐取股款，上百名投資人受害，負責人被依違反證交法等罪起訴。

金管會證期局表示，未經主管機關核准設立的證券商不能經營買賣股票等證券業務，證期局如果接獲民眾檢舉非證券商有非法銷售未上新市櫃股票情況，都會移請調查局查處及追究其相關責任；市面上常見的非證券商，有投資公司、科技公司或地下盤商等。

證期局並表示，買賣未上市股票可能面臨三大風險，包括第一，交割風險：未上市櫃公司多數未設股務代理機構，股票也未送集保，投資人可能買假股票而不自知，有無過戶也無法確認。

且這資公司不受證交所或櫃買中心監督，資訊可能沒有完全公開，投資人無法得知公司是否經營不善或有財務危機，也可能遇到盤商違規交割而難以求償。

第二，價格風險：因這類股票沒有公開市場進行買賣，交易價格不透過，盤商的價格並非取決於市場供需，而易產生買高賣低、買了可能賣不掉等流通困難情況。

第三，時間風險：這些未市櫃市股票在何時掛牌，是否可以順利上市或上櫃都是未知數，投資人不應抱有過多不合理的期待。

證期局表示，由於未上市櫃股票無論報價、買賣過程、交割都不及上市、上櫃股票的制度化及透明度，因此投資人進行交易要小心謹慎，避免經不合法的盤商或通路商買賣，為交易安全，宜以櫃買中心的興櫃市場交易較為妥適。

如果投資人要了解已公開發行但未上櫃公司的財務、業務資訊，可到證交所、櫃買中心的「公開資訊觀測站」查詢。

如果投資人已經買了，也應要求簽訂買賣契約，做為將來若發生交易糾紛時的求償依據，並在交易後確認公司的股務部門，對於股款的交割及股權登記的過戶手續是否依規定辦理，以維護自身權益。

金管會證期局表示，買賣未上市股票要注意交割、價格及時間等三風險，進行交易也要小心...
金管會證期局表示，買賣未上市股票要注意交割、價格及時間等三風險，進行交易也要小心謹慎，避免被騙。圖／聯合報系資料照片
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