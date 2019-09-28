二檔台股ETF 湧現500張賣單

2019-09-28 23:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



富邦投信力推旗下台股ETF具備業界最低費率，帶動該投信的台股ETF匯聚不少買氣，不過上周五（27日）盤中交易時段，富邦兩檔老牌台股產品的富邦發達（0058）、富邦金融（0059），忽見多筆500張賣單；富邦投信最新公告，該兩檔ETF規模都已跌落5,000萬元以下。

27日台股開高走低，富邦發達、富邦金融也向下走跌，10點過後，兩檔ETF不約而同湧現多筆500張賣單，包括富邦發達出現連續六筆的500張成交紀錄，富邦金融達到八筆，也因為多筆賣單導致兩檔ETF跌幅擴大，折價幅度較多數台股ETF來得高。

由於能夠一次交易500張、並連續多筆的不會是一般投資人，當天業界便傳出有特定法人丟單，惟富邦投信對此表示不回應。

在27日的交易後，富邦發達和富邦金融規模也出現大幅減少，根據富邦投信公告，該兩檔ETF原本都還在1億元以上，短短一天降到3,234萬和4,609萬元，均較前一天下滑50%以上。

目前法令規範，ETF若連續30個營業日平均規模低於1億元，將達到清算門檻，因此持有規模偏低ETF的投資人，宜加以留意。

以富邦發達來看，至8月底，ETF的自然人和法人受益人各有63人、10人，富邦金融有164名自然人受益人、8名法人受益人。

其他規模也低於1億元的ETF，還有統一FANG+、元大S&P日圓反1、元大美元指數、華頓S&P布蘭特正2、元大美元指數反1、國票道瓊銅、永豐15年金融債、國泰北美科技、第一金科技債10+及第一金美債20+等。