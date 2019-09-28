親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

關於人生2.0／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

善用「重大傷病險」與「年金險」 讓教師教師節快樂

2019-09-28 16:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

壽險業者建議，中壯年族群可考慮以「全民健保重大傷病證明」做理賠給付標準的重大傷病...
壽險業者建議，中壯年族群可考慮以「全民健保重大傷病證明」做理賠給付標準的重大傷病險。圖／康健人壽提供
分享
今天是教師節，但隨著年金改革、退休金縮水，恐讓教育人員快樂不起來。富邦人壽建議教師族群應預先進行保障規畫，善用「重大傷病險」與「年金險」兩大保障，強化重症醫療保障及拉高所得替代率，可守護未來的健康保障與美好的退休生活，讓教師教師節快樂。

「不敢退！」根據最新統計指出，自2018年7月年金改革實施以來，2018年申請教育人員的退休人數為4105人，較前一年申請退休的教育人員總人數縮水27％，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。

富邦人壽執行副總經理董采苓指出，教師是啟發、引領學生前進的明燈，若教師對未來抱持著擔憂、不穩定的情緒，不僅承受愈來愈大的身心靈壓力，也間接影響教學品質、作育英才的成效，建議教師族群應預先做好自己的保障規畫。

據衛生福利部統計，台灣每25人中，就有1人持有健保的重大傷病證明，重大傷病不僅對個人健康造成威脅，龐大的醫療費用，也對家庭經濟產生負擔，為減緩重大傷病帶來的影響，富邦人壽建議，教師族群應預先替自己規劃健保型重大傷病險，保障自己與家人的未來生活。

以「富邦人壽醫起呵護重大傷病保險」為例，具有「理賠定義清楚」、「健全保障缺口」與「滿期守護家庭」三大特色，可強化教師族群醫療保障。

考量現役或屆退教師退休俸未來將縮水，必須靠自己預先準備拉高所得替代率，創造穩定的現金流。富邦人壽建議教師族群，可事先規劃給付金額與時間明確的終身還本險或終身年金險，幫自己的退休生活加分。

以終身還本險為例，它的特色是結合「給付定期金」以及「身故保障」的功能，若選擇分期請領年金，即能創造「活到老領到老」的穩定現金流；若被保險人於保險期間內死亡或完全失能，保險公司則給付身故保險金或喪葬費用保險金給受益人，或給付完全失能保險金給被保險人。

至於終身年金險，可躉繳（一次繳），也可分期繳交保費，等到了約定的年齡，被保險人就能開始分期領年金，給付至被保險人身故為止。當然保戶也能依個人需求選擇一次請領，依個人資產配置需求做出適當安排。年金險商品已是歐美國家規劃現金流的主要工具之一。

保險金富邦人壽年金改革

相關新聞

集保熱區／好享退申購倒數3天 動作要快

2019-09-28 13:08

元大人壽 現增140億元

2019-09-28 03:51

國銀對美中曝險 不減反增

2019-09-28 03:51

IFRS 17謠言…壽險公會澄清

2019-09-28 03:51

外銀+公部門組合 中信銀戰力強

2019-09-28 03:51

中信銀副董事長 詹庭禎接任

2019-09-28 03:50

諾貝爾得主示警：金融科技面臨4大挑戰

2019-09-28 00:04

中信金人事異動 利明献升中信銀董座

2019-09-27 23:25

諾貝爾經濟學獎得主來台　警示金融科技面臨四大挑戰

2019-09-27 19:12

公股銀行首例！第一銀行獲「SWIFT gpi」認證

2019-09-27 17:08

統一證申請微波高息精選20指數ETN資格認可

2019-09-27 14:24

將邁入超高齡社會 台灣人壽：應規畫退休金專款專用

2019-09-27 14:16

過了壽險承保年齡 「小而美保單」可追加

2019-09-27 14:07

銀髮教師打造退休鐵飯碗！從病、失能、老3問題進行保障規畫

2019-09-27 14:07

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

2019-09-27 13:59

台壽打造銀髮生態系

2019-09-27 02:51

境外基金深耕計畫 九家入榜

2019-09-27 02:51

呂桔誠 續掌銀行公會

2019-09-27 02:51

程耀輝：擴大客群 從金字塔底層深耕

2019-09-24 23:16

智慧操盤手／陳唯泰風險擺第一 有套嫁妝股投資法

2019-09-23 22:56

從時間軸檢視人生 掌握幸福 不留遺憾

2019-09-23 00:00
看更多

熱門文章

雙北兩有線電視 HBO恐下架

2019-09-28 00:55

美光財報失色 DRAM罩烏雲

2019-09-28 00:47

大陸市場台灣香腸第一品牌「松和路1號」 竟是這校門牌

2019-09-28 07:27

中信金高層異動 詹庭禎將接中信銀副董事長

2019-09-27 19:07

中信銀行人事異動 台灣金前總座詹庭禎當副董

2019-09-27 19:13

諾貝爾得主示警：金融科技面臨4大挑戰

2019-09-28 00:04

晶圓代工一哥 強調自主研發

2019-09-28 00:47

中信銀副董事長 詹庭禎接任

2019-09-28 03:50

經濟解析／高鐵南延屏東是效益？還是錢坑？

2019-09-27 21:18

諾貝爾經濟學獎得主來台　警示金融科技面臨四大挑戰

2019-09-27 19:12

IFRS 17謠言…壽險公會澄清

2019-09-28 03:51

「西高鐵、東快鐵」交通部：台北到花蓮快鐵80分鐘就到

2019-09-27 19:18

美光股價重挫 晶片族群臉綠

2019-09-28 00:47

鴻海威州徵才 加速美國製造

2019-09-28 00:48

外銀+公部門組合 中信銀戰力強

2019-09-28 03:51

格芯控台積侵權 美將調查

2019-09-28 00:47

首座風場拚10月完工 最怕不速之客無人機干擾

2019-09-28 10:18

納智捷新車開發速度放緩 恐再認列損失

2019-09-28 00:47

格芯控侵權ITC要調查 台積電：全力捍衛自主技術

2019-09-27 21:10

夜市消費券只發給自由行 業者指變相懲罰團客

2019-09-28 10:44

「多元代工」再下一城 裕隆獲法電動車訂單

2019-09-28 00:47

中信金人事異動 利明献升中信銀董座

2019-09-27 23:25

宜特上海子公司股權全賣陸企 估獲利約2.6億元

2019-09-27 21:14

上海白鶴廠土地被徵收 華新估進帳逾7億

2019-09-27 21:13

元大人壽 現增140億元

2019-09-28 03:51

海關暫扣加熱式菸草4.4萬條 恐衍生國賠疑慮

2019-09-27 21:16

北都有線電視用戶數 遭質疑虛報

2019-09-27 23:42

華潤金當大股東 元大投信持股華潤元大比率降至24.5%

2019-09-27 20:11

美的銷售公司進駐台灣 三年內拚成長超過100%

2019-09-27 20:36

5G商轉 半導體3強首波吃香

2019-09-28 13:09

景氣疲弱 黃藍燈連八亮

2019-09-27 23:30

9月消費者信心指數增 房產信心轉樂觀、衝四年高點

2019-09-27 20:50

國銀對美中曝險 不減反增

2019-09-28 03:51

保險業風險管理趨勢論壇 邀日韓港推動ICS專家來台

2019-09-27 20:09

諾貝爾獎得主：好的主管機關 金融科技成功要件

2019-09-27 19:48

台灣國際循環經濟展 Epson乾式再生製紙機首度登台

2019-09-27 21:10

Nespresso周年慶 即日起好咖優惠盛大開跑

2019-09-27 21:09

漢唐、英特格報喜 分別獲台積電10億元訂單

2019-09-27 17:45

貿聯獲亞元雜誌評選台灣最傑出公司獎

2019-09-27 20:49

魏哲家 任玉山科技副理事長

2019-09-27 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top