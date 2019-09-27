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華潤金當大股東 元大投信持股華潤元大比率降至24.5%

2019-09-27 20:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

元大金控代子公司元大投信公告，因華潤金控注資為華潤和元大投信合資公司「華潤元大」的大股東之一，元大投信持有華潤元大股權，從49%降至24.5%。元大投信董事長劉宗聖表示，華潤元大未來仍將專注發展公募基金。

元大金公告指出，華潤元大基金管理有限公司業經中國證監會核准增資，華潤深國投信託有限公司及華潤金控投資有限公司已注資，元大投信持有華潤元大的股權比率由49%變更為24.5%。

劉宗聖表示，此次注資新增股東是華潤金控旗下的華潤金控投資有限公司，主要是華潤金控集團的戰略考量，決定加碼投資資產管理事業。

華潤本身無資產管理業務，均透過與元大投信設立合資公司，在大陸拓展基金事業。而此舉是否代表華潤看好合資公司前景？劉宗聖簡短回應：「也許吧」，他強調華潤元大暫無重大調整方向，仍會專注發展公募基金。

元大投信股權下滑，對投資公司的控制權力將減少，不過因國內投信在大陸成立合資公司，普遍賠多賺少，華潤元大並不例外，因此元大投信股權減少，市場人士也解讀有利獲利提升。

過去二年，元大投信憑藉被動式ETF規模成長，收入穩定增加，去年稅後獲利10.05億元，每股純益（EPS）4.43元，高於前年，但其中依權益法認列華潤元大的投資損失9,213萬元，大於前年度損失的8,886萬元。

元大投信元大金控

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