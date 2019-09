保險業風險管理趨勢論壇 邀日韓港推動ICS專家來台

金融監督管理委員會指導、金融監督管理委員會保險局策劃、財團法人保險事業發展中心主辦以及財團法人汽車交通事故特別補償基金、財團法人住宅地震保險基金、財團法人保險安定基金共同協辦的「2019年保險業風險管理趨勢論壇」,於9月25日至9月26日假張榮發基金會國際會議中心展開。

主辦單位表示,保險業風險管理趨勢論壇為每年保險業的盛事,歷屆論壇皆廣 受好評且場場爆滿,舉辦至今已邁入第八屆。近年來國際保險資本標準 (下稱 ICS) 以及國際財務報導準則-保險合約 (下稱 IFRS 17),對保險業造成鋪天蓋地的 影響,業者一方面要提升資本以及公司資產負債管理以符合清償能力新制,一 方面要精進精算財務系統以符合財務報導新規,挑戰甚鉅。

但危機就是轉機,克服挑戰後經營實力的躍升也令人期待,故今年論壇將主題設定為「保險業變革之契機 (Surrounded on All Sides: Changes Around the Insurance Industry)」,期望 藉由國際級講者帶來的專業講座,帶領國內業者突破困難開創新局。

保發中心表示,本屆論壇特別邀請來自國際保險監理官協會(IAIS) 資本清償能力及實地測試工作小組 (CSFWG) 的負責人 Mr. Lazhare Bouldi、日本金融廳官員 Mr. Katsuki Tsuboi、 韓國金融監督院 K-ICS 小組負責人 Mr. Youngkwang Kim、香港安永(香港保監局的 ICS 總顧問)莊智斌合夥人擔任專題演講講座,講者都是各國推動ICS的領導者, 講座中將分享各國 ICS的推動歷程與影響。另外亦邀請到政治大學蔡政憲教授以 及實際參與過 ICS 實地測試的業者,一同座談討論 ICS 接軌時的執行要點。

在 IFRS 17 方面則探討實際導入的挑戰與克服,對於業者即將實務面臨的問題提 供解決方案,本次論壇邀請到韓國金融監督院IFRS 小組主席 Mr. Taeki Lee 與香港 德勤的歐陽祖兒精算師分別介紹韓國與香港接軌 IFRS 17 面臨的衝擊與經驗分享。

同時,本次論壇邀請到瑞士再保險的 Mr. Alain Beland 從再保險人的觀點談 實施 IFRS17 的影響,另針對 IFRS 17 實施之後因為資產負債用現時估計而造成的 損益波動問題,安本標準投資管理代表 Mr. David Roseburgh 為我們說國際投資公 司提供的資產負債管理方案。最後再以多位重量級專家業者座談分享 IFRS 17建置經驗。