諾貝爾經濟學獎得主來台 警示金融科技面臨四大挑戰

2019-09-27 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓(Robert Merton)今訪台，首度在台灣媒體前亮相，暢談他對於虛擬貨幣、美中貿易戰與金融科技的看法。針對台灣正如火如荼發展金融科技，莫頓特別提醒，金融科技將面臨四大挑戰，尤其好的主管機關跟法規，才是成就金融科技的關鍵。

莫頓被稱為選擇權定價公式始祖，他在1997年歸納Black-Scholes公式，應用於對股票期權的評價獲諾貝爾獎肯定，該公式是研究如何正確評估期權的價值，以便在市場交易中承擔適當的風險，該方法目前被交易商和投資者廣泛使用，也使衍生性商品市場快速發展。他同時也是美國麻省理工學院史隆商學院管理學院特聘教授。

莫頓今天訪台與台灣媒體見面，談到他專業的衍伸性商品，認為衍伸性商品對所有大型金融機構，尤其是各國央行來說很重要，沒有衍伸性商品就沒有辦法運作，因為衍伸性商品可以很好轉移風險，但像這樣強而有力的商品，就必須讓專業人來管理，若沒有好好使用，帶來的後果會非常痛苦。

針對台灣與先進各國都積極發展金融科技，他表示，金融創新最活躍的年代是1970年代，當時金融創新改變美國金融體系，進而推廣到改變全球金融體系。創新都是要冒風險，重點是要如何管理創新所帶來的風險，若眼中都只看到風險，就沒有辦法取得後面帶來的好處。

即使金融科技不是新的發明，莫頓認為，金融科技會影響全世界國家的運作，可以幫助原本沒辦法得到金融服務的人，得到更多好處。但金融科技也將面臨四大挑戰，第一是創造信任，因為科技本身不受到信任，必須找到讓人們願意使用新科技的理由；第二是信用風險，若新技術出問題由誰負責必須釐清楚。

第三，創新一定會帶來風險。莫頓說，在創新的同時，也要先打好基礎架構，兩者必須搭配起來，創新才有辦法存活。第四，主管機關與法規，好的法規是信用的一部分，消費者使用時才會對新技術有信任感，若法規不良，即使有創新還是無法達到想要的成果，好的主管機關才是金融科技的成功關鍵。

莫頓也談到虛擬貨幣，他不認為虛擬貨幣能取代現有法定貨幣。他說，沒有一個政府敢宣布國家使用的貨幣會是虛擬貨幣，當虛擬貨幣出了問題誰要負責。另外，常聽到有人說虛擬貨幣的價值就是來自於數量有限，「限量」不代表有其價值存在，虛擬貨幣會跟強勢貨幣價值一樣？這要打個很大的問號。

另針對中美貿易戰，莫頓認為，貿易戰總有一天會和解，只是和解是何時發生，中美是全球兩大經濟體，不會永遠呈現貿易戰的狀態，目前影響兩國經濟活動跟GDP，但這影響也只是暫時，重點是貿易戰將改變未來運用資源的方式，跟未來兩國相處的方式。

莫頓認為，美中貿易戰都是為了保障自己的利益，原本供應鏈是共享的，之後會變成各自打造各自的供應鏈，變成資源會投入到重複的地方，「如果以後世界朝這方向走，我認為是很悲哀的。」他也認為，中美談判到最後不會有一方完全認輸，若談判要達到結果，一定是談到彼此都有所得，但相對一定也會犧牲某些部分，以這方面來看，其實兩方都是輸家。