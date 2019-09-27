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接軌IFRS17需1.5兆元？壽險公會罕見動怒發五聲明澄清

2019-09-27 17:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

針對外界報導「台灣壽險業者未來5年至少得增資1.5兆才能渡過IFRS17」，壽險公會罕見動怒，今（27）日下午嚴正發布新聞稿與五點聲明澄清駁斥，認為僅以資產規模、風險資本適足率（RBC）簡單且粗糙方式推算IFRS 17的影響數來臆測，實屬謬誤。

壽險公會表示，自2年前國際會計準則委員會於2017年5月18日將IFRS17定案，並頒布最新施行日為2022年1月1日以來，有關國內之接軌新聞多有報導或聯想，若僅以資產規模、風險資本適足率（RBC）簡單且粗糙方式推算IFRS 17的影響數，完全未考慮個別商品結構、投資組合內容等相關重要因素，且在許多議題尚未定案之際，輕率臆測國內壽險業者所需增資金額達1.5兆元，實屬謬誤。

壽險公會表示，為導正對壽險產業之正確判斷與訊息之傳遞，作以下幾點說明。

一、壽險業自IFRS17於草案研訂階段即關心此準則之進展，就相關的技術衝擊與財務影響，皆已開始準備與因應，甚或亦對準則內容與國內相關單位一同提出相關之修正意見，產業一向以積極態度面對國際接軌，另金管會早已於6月20日的新聞稿對外說明，由於IFRS 17是原則性的會計準則，牽涉層面廣且具複雜度，國際上仍有相當多議題持續討論中，尚有許多相關細節未確定，故國外金融監理機關並無公布其業者接軌之影響狀況。因此需要持續配合未定案的議題進行試算與評估，故坊間增資金額傳聞皆非事實，先予敘明。

二、元大金控為準備國際接軌增資140億元，本會對此深表支持與認同其經營者之用心，惟媒體據以推估或臆測其他金融業者之財務強度乙事之報導咸認不妥與不適合，本會期望報導者傳達訊息能更謹慎為之。

三、就公會與金融市場之真實資訊之陳述，本應據以忠實呈現，然會涉及估算基礎與假設，甚至估計時間點亦會有很大之影響，相關數值於基礎不同下是否適宜驟然拿出相較，亦值深思。媒體逕以金控增資140億元，其市占1%，放大100倍，當成產業所需增資金額，其估計方法亦略嫌簡略與粗糙，本會對此報導深表不認同。再者，接軌IFRS 17對整體壽險業者所造成的影響，亦需考慮攤銷後成本部位（AC）未實現利益。截至今年6月為止，國內整體壽險業的攤銷後成本部位未實現利益已近6千億元，有助於業者降低 IFRS 17 的影響。另外，金管會已要求各保險公司預留各種準備金、特別盈餘公積等預做準備，並透過保險商品結構調整及新契約貢獻等方式，以因應接軌影響。

四、「保險業資本適足性管理辦法」第9條第2項規定：「保險業不得將資本適足性相關資料，作為業務上之不當比較、宣傳或競爭，…」案關媒體已將各家公司資本適足率明列，並做相關之衍述，有無違背此段規定之旨意，亦值陳述者謹慎與再酌。況以資本管理之角度視之，RBC水位之管控亦是一門高深之學問，過高與過低皆是不宜之作法，適當為宜。

五、IFRS 17的實行將可提升保險業財務報告的透明度及可比較性，亦有助於提升業者長期資產負債管理能力與促進保險業永續發展。本會目前正協同各會員公司全力配合主管機關政策，積極投入IFRS 17相關準備工作，惟少數市場訊息仍然有散佈與主管機關都尚未定案的臆測，恐有擾亂金融市場秩序之虞，並衝擊大家辛苦建立之正面社會形象。

壽險業保險

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