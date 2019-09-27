元大證券 獲金彝獎2項團體大獎

2019-09-27 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



第15屆金彝獎得獎名單於近日公布，元大證券榮獲「傑出綠色募資獎」與「傑出金融創新獎」兩項團體大獎，其中，金融創新獎更是連續兩屆獲獎，元大證券在創新及專業上的耕耘，備受肯定。

在傑出金融創新獎方面，投資先生APP自2018年9月上線以來，在功能完善與優化上始終遙遙領先同業，除了搭配AI智慧運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，在UX／UI使用者介面設計上更是下足功夫，帶給投資人全方位的智慧投資體驗。投資先生APP上線屆滿一年，已經創造超過50萬下載量，深受投資人喜愛，獲獎實至名歸。

第15屆金彝獎首次頒發「傑出綠色募資獎」，由金彝獎選拔委員會依據券商公會會員公司承銷綠色債券的相關資料作評比，頒獎予優秀公司。

元大金控不久前入選道瓊永續指數成分股，並在「綜合性金融服務」產業類別中，排名全球前10強，是台灣唯一獲選的金融業，元大證券更拿下首屆「綠色募資獎」，顯見元大在永續發展上的成績，海內外有目共睹。

隨著政府為加速產業轉型升級、追求永續發展的新經濟模式，提出「綠能科技」等5+2產業創新計畫，金管會亦建立「綠色債券發行制度」與開放外國銀行在台分行「發行新臺幣金融債券」。

元大證券作為證券業龍頭，向來以激發產業創新為導向，本著債券承銷排名第一與對企業與投資人的高度掌握，除了率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，主辦台灣第一檔外國銀行在台分行發行的新台幣綠色債券「法國興業台北分行107-1金融債」，籌募資金全數投入離岸風電建設的投資或融資，更取得櫃檯買賣中心的綠色標章資格，並於2019年再次主辦「法國興業台北分行108-1金融債」。

元大證券不僅致力於推廣政府的綠色金融政策，也用實際行動推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）各項永續經營表現，為綠色經濟成長注入新動能，結合企業綠色投資的永續發展使命，不斷創新讓投資人有更多選擇，創造三贏局面。