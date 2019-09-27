親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蔡英文總統博士論文上線了 國圖下載網址在這裡

兩岸最古老機場熄燈 抗戰時殲滅日本多架軍機 誰還記得？

元大證券 獲金彝獎2項團體大獎

2019-09-27 10:12經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

第15屆金彝獎得獎名單於近日公布，元大證券榮獲「傑出綠色募資獎」與「傑出金融創新獎」兩項團體大獎，其中，金融創新獎更是連續兩屆獲獎，元大證券在創新及專業上的耕耘，備受肯定。

在傑出金融創新獎方面，投資先生APP自2018年9月上線以來，在功能完善與優化上始終遙遙領先同業，除了搭配AI智慧運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，在UX／UI使用者介面設計上更是下足功夫，帶給投資人全方位的智慧投資體驗。投資先生APP上線屆滿一年，已經創造超過50萬下載量，深受投資人喜愛，獲獎實至名歸。

第15屆金彝獎首次頒發「傑出綠色募資獎」，由金彝獎選拔委員會依據券商公會會員公司承銷綠色債券的相關資料作評比，頒獎予優秀公司。

元大金控不久前入選道瓊永續指數成分股，並在「綜合性金融服務」產業類別中，排名全球前10強，是台灣唯一獲選的金融業，元大證券更拿下首屆「綠色募資獎」，顯見元大在永續發展上的成績，海內外有目共睹。

隨著政府為加速產業轉型升級、追求永續發展的新經濟模式，提出「綠能科技」等5+2產業創新計畫，金管會亦建立「綠色債券發行制度」與開放外國銀行在台分行「發行新臺幣金融債券」。

元大證券作為證券業龍頭，向來以激發產業創新為導向，本著債券承銷排名第一與對企業與投資人的高度掌握，除了率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，主辦台灣第一檔外國銀行在台分行發行的新台幣綠色債券「法國興業台北分行107-1金融債」，籌募資金全數投入離岸風電建設的投資或融資，更取得櫃檯買賣中心的綠色標章資格，並於2019年再次主辦「法國興業台北分行108-1金融債」。

元大證券不僅致力於推廣政府的綠色金融政策，也用實際行動推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）各項永續經營表現，為綠色經濟成長注入新動能，結合企業綠色投資的永續發展使命，不斷創新讓投資人有更多選擇，創造三贏局面。

元大金控債券

相關新聞

壽險業 8月匯損122億元

2019-09-27 01:24

彰銀 攻開放銀行應用

2019-09-27 02:53

台壽打造銀髮生態系

2019-09-27 02:51

境外基金深耕計畫 九家入榜

2019-09-27 02:51

呂桔誠 續掌銀行公會

2019-09-27 02:51

金管會挺長照 提功能性公債

2019-09-27 01:27

金管會主委會五銀行 達三共識

2019-09-27 01:26

金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

2019-09-27 01:24

壽險轉成養老金 先評估保單3條件

2019-09-27 00:37

迎高齡社會 保單活化朝3方向鬆綁

2019-09-27 00:35

智慧經營／陳奕光優化人才庫 提升競爭力

2019-09-27 00:30

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

香港反送中事件影響降低？金管會：台資金融業曝險止跌

2019-09-26 19:29

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

川普態度反覆 市場觀望新台幣小貶0.6分

2019-09-26 17:38

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

沒錢可存？投資策略師分享儲蓄「法則」

2019-09-26 17:05

銀行公會改選 台銀董座呂桔誠續任

2019-09-26 16:36

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

國泰金獲亞洲最受尊崇企業 台灣金融保險唯一獲獎

2019-09-26 14:21

中信智能ATM 支援臉部辨識提款與意圖分析

2019-09-26 13:00

響應政策推升綜效 元大金控現金增資元大人壽140億元

2019-09-26 08:20

投資人不再瘋狂加碼美元...外匯存款 連四月負成長

2019-09-24 23:36

程耀輝：擴大客群 從金字塔底層深耕

2019-09-24 23:16

智慧操盤手／陳唯泰風險擺第一 有套嫁妝股投資法

2019-09-23 22:56

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

從時間軸檢視人生 掌握幸福 不留遺憾

2019-09-23 00:00
看更多

熱門文章

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28

高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空

2019-09-27 01:32

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」

2019-09-26 18:01

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35

壽險業 五年現增3,300億

2019-09-26 23:38

業者期待：5G將引爆被動元件需求

2019-09-27 01:55

鮭魚返鄉再兩家 南茂投資151億大擴產

2019-09-27 01:55

SOGO大改裝 迎戰信義群雄

2019-09-26 23:15

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

達成里程碑！南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34

壽險業 8月匯損122億元

2019-09-27 01:24

蘇揆拍板 擴建太陽光電

2019-09-27 02:15

Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳

2019-09-27 01:33

小吃免開發票 有5衡量標準

2019-09-26 14:22

好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

台中新光三越週年慶 業績挑戰40億元

2019-09-26 22:24

中華信評將南山人壽與產險 列信用觀察負向名單

2019-09-26 20:55

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52

金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

2019-09-27 01:24

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

影／控訴長榮只顧算帳 長榮空服員24小時靜坐

2019-09-26 18:12

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

金管會主委會五銀行 達三共識

2019-09-27 01:26

前衛狹長車頭 Gogoro推綠牌羽量新車

2019-09-26 20:31

壽險業8月匯損再添122億元 累計超過去年

2019-09-26 21:08

買家換貨 電商兩招降發票成本

2019-09-27 00:23

ARM與華為合作關係確立 台積電樂了

2019-09-26 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top