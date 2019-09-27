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花旗看黃金 五年內挑戰每盎司2,000美元

2019-09-27 08:23經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

全球負利率債券金額飆高、超過15兆美元，敲醒第4季金融情勢警鐘，花旗銀昨（26）日出具第4季投資報告，建議投資人持有美元，並看好危機中當紅的國際金價五年內可挑戰每盎司2,000美元，暗示投資人要繫緊金融市場投資安全帶，但資產配置持有黃金比重以15％為限。

外銀業者透露，去年初美中貿易戰開打，警覺心高的投資大戶已經開始出手買黃金，高端資產客戶直接擁抱黃金條塊，300萬美元的財富管理客戶佈局黃金，則多為透過黃金存摺購買。

當時國際金價每盎司僅1,300美元，目前國際金價已經飄超過每司1,500美元。花旗銀則預期，明年國際金價將挑戰每盎司1,600美元、五年內上看每盎司2,000美元，但短線將會回到每盎司1,400美元到1,500美元。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞26日主持花旗銀第4季投資展望記者會，會中指出，「第4季股市修正將會是正常情況」，市場不確定因素增加，央行傾向持有黃金，中長期有利金價，預期6~12個月內金價預期目標將至每盎司1,600美元。

曾慶瑞指出，全球負利率債券金額飆高、超過15兆美元，佔全球政府公債約25％，全球公債市場平均全球殖利率1.4％，過去12個月殖利率下降了100個基本點（1基本點是0.01個百分點），全球債券市場獲利有限。

曾慶瑞指出，美國公債殖利率出現倒掛，市場已經在觀察是否未來全球景氣出現衰退，預期美國明年GDP會略低於今年，僅剩下2.2~2.3％。

對於第4季後的金融市場，曾慶瑞說：「股市修正將是正常情況。」他指出，股市未來如果有10％、15％修正將是合理，此時正是進場時間點，但仍必須要著重防禦避險，建議要選擇布局美元外幣，黃金也是避險需求下的投資工具。

曾慶瑞表示，新興市場外匯相較美國等國利率走低下，缺乏利差交易，降低持有黃金等避險商品的機會成本，因此支撐黃金價格，預期6~12個月金價為每盎司1,600美元，建議黃金比重在資產配置中不超過15％，因金價屬於避險，建議第4季股債投資仍平均。

金價花旗公債

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