金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

金管會主委顧立雄昨（26）日表示，因應台灣即將邁入超高齡社會，金管會將祭出五大措施，鼓勵金融業者發展高齡化金融商品及服務。

顧立雄昨日參加論壇，以「長壽浪潮下，台灣金融機構可以扮演的角色」為題發表演說，他指出，保險業可與安養照護產業合作，提供高齡者全方位服務，消費者可選擇並運用各種金融工具，預先規畫老年生活，以享尊嚴且優質的高齡生活。

政策上將從四大面向著手，分別是一、提供高齡者較佳生活保障；二、協助金融業開拓新商機；三以商業機制減輕政府社會福利負擔；四是挹注醫療及老人安養機構更新發展活力。鼓勵金融機構攜手安養機構，藉此提供高齡化金融商品及服務與提供醫療或安養等服務。

金管會並有五大具體鼓勵措施，一、團體年金險擬研議祭出租稅優惠，推動具賦益權的團體商業年金保險，員工在企業服務滿一定期間，可享有雇主為員工提撥的保單帳戶價值，民眾得藉以補足老年保障缺口。

二是保單活化。未來研議方向從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向，以提高民眾購買養老險及保單活化意願。

三是思考長照導入保險業。顧立雄認為，目前長照住宅只限社團法人設立，未來可思考「分級」概念，健保2.0滿足一般基本需求，有高端需求的人可透過商業長照險，使其獲實物給付形態的滿足。

四是以房養老導入信保機制。對低房價、非大都會地區房屋到一定年限時，房價總額下降，恐怕不夠付給銀行，此情況由國家做最後一哩路的保證。顧立雄說這部份危險承擔其實很有限，因為大部份房子只貸六、七成。

五是鼓勵壽險業推動高齡化保險商品，若達標者可放寬國外投資，當綜合評分值符合主管機關所定標準者，得適度提高其國外投資額度，金管會目標三年內保障型及高齡化商品(不含投資型)占比要超過60%。