金管會挺長照 提功能性公債

金管會主委顧立雄昨（26）日首度表示，已建議財政部發行「功能性公債」，可投入日照中心等長照事業，以利保險業投資；並請財政部協助協調其他單位，解決日照中心土地取得問題。

「功能性公債」的發行，有助擴大國內債券場規模，並解決保險業資金出路問題。

財政部表示，國外多透過政府主權基金處理，例如新加坡透過政府主權基金主導，可以此做長照建設國債。官員表示，既有體制下要配合金管會推動長照建設公債有難度，但整體仍需跨部會評估。

顧立雄昨天出席一場高齡化論壇指出，目前衛福部規定的長照住宿式機構，保險業只能以社團法人型態投資，盈餘須保留30%、董監席次不能超三分之一，收益性無法達到保險業資金運用需求，因此，金管會鼓勵保險業投資日照中心、銀髮住宅等長照周邊產業。

日照中心最大問題在土地，尤其都會區，政府可將學校土地解編，由保險公司投入興建；政府也可發長期建設公債，保險公司也願意投資，顧立雄說：「保險公司資金很多，都投資國外，每天被我罵。」

顧立雄會後受訪表示，建設公債部分，他已向財政部提出建議；另外，學校土地釋出部分，也請財政部轉請相關單位協助。不過，他也說，土地解編沒那麼簡單，需要時間。

土地釋出後，除了保險業興建後，也可由政府蓋，資金若有需求就發公債，讓保險公司來認；這種公債有點像「功能性公債」概念。

財政部官員表示，「功能性公債」並不是一個專有名詞，以國外作法來看，主要是有一些基礎建設基金，發行自償性公債，做為支應公共建設或基礎建設經費，建設完工後的收入，再來支付還本付息。