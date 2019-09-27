金管會主委會五銀行 達三共識

金管會主委顧立雄與五大系統性重要銀行溝通後，達成三點共識，包括增提的2%內部管理資本未達標時會給緩衝期，不會立即面臨增資壓力，未來景氣不佳時，也會考慮調降，以減輕五大銀行的壓力。

另外，規劃對系統性重要銀行採差異化措施，例如增設國內外分支機構加速、新種業務申請加速審核等。

金管會6月底公布國內系統性重要銀行（D-SIBs）名單，首波有五家上榜，包括中信、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫。

系統性重要銀行須在四年內，額外增提「緩衝資本」及「內部管理資本」各2個百分點。以普通股比率為例，目前一般銀行最低標準是7%，系統性重要銀行要達11%。資本標準拉高後，系統性重要銀行及其金控都將面臨增資壓力；若要用盈餘轉增資，保留盈餘須增加，也影響股利發放，因此引來五大銀行反彈。

顧立雄日前親與五大銀行溝通，並達成部分共識，業者建議放寬2個百分點的「內部管理資本」，金管會允諾未未會視景氣變化適時調整，例如景氣變差時，會考慮調降等。

金管會說明，「內部管理資本」是對系統性重要銀行內部管理的期待，未在法規明訂，不適用壓力測試的合格資本要求及資本適足率規定。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，未在法規明訂，代表不會像法規明訂的「緩衝資本」未達標時須立即增資，當「內部管理資本」未達標時，金管會會先找銀行溝通，提出資本規劃，看何時會達到。換言之，銀行不會有立即增資壓力。