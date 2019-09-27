壽險業 8月匯損122億元

金管會保險局昨（26）日公布壽險8月損益、淨值與匯損情形，單月匯損再添122億元，前八月累計匯損已高達1,479億元，但前八月稅前盈餘1,662億元，創下歷史同期新高紀錄。

8月新台幣重貶約1%，截至8月底止，新台幣兌美元匯率相對去年底貶值約2.2%，但壽險業海外資金布局大，匯兌成本居高不下。

保險局昨日公布最新保險業匯兌損益數字，累計壽險業辦理換匯、遠期外匯及衍生性商品避險，前八月兌換利益2,160億元，但仍認列3,256億元避險成本，加上動用外匯價格變動準備金383億元，今年整體壽險業前八月累計匯損1 ,479億元。相較去年同期匯損1,398億元，今年前八月匯損年增5.8%。

新台幣兌美元匯率貶多升少，今年來，只有5月單月有匯兌利益1億元，其他各月的匯兌損失約在200億元左右，8月匯損至122億元，相對較少，但仍未出現利益，主要是因壽險業海外投資比重高，避險成本一直維持高檔，累計匯損還是持續創高。

所幸今年來全球股債市均有回溫，壽險業積極實現利益、淨值也同步回升，整體壽險業8月底淨值達1兆9,228億元，單月大增1 ,446億元，較去年同期則成長32.5%，亦脫離去年第4季的股市風暴。