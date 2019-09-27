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智慧經營／陳奕光優化人才庫 提升競爭力

2019-09-27 00:30經濟日報 周克威

第一金投顧董事長陳奕光 陳奕光／提供
第一金投顧董事長陳奕光 陳奕光／提供
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第一金投顧在台股市場中，並非前幾大的研究單位，旗下也沒有超級王牌分析師來吸引外界朝聖，但當台股出現重大事件時，其獨特的立論，卻又往往成為市場亟欲掌握的根據，主因就在於向下扎根的研究能量，已建立起難以取代的口碑，其中，董事長陳奕光的帶領，功不可沒。

成長四大關鍵 互動、關懷、學習、凝聚

陳奕光表示，「互動」、「關懷」、「學習」、「凝聚」，是第一金投顧持續成長四大關鍵。

一位證券分析師目前至少需擁有國立大學學位，基本門檻已拉高至碩士，甚至需有國外學歷，且沒有個三、五年都還不易在市場立足。因此，每個分析師在其內在擁有豐厚的學識素養，在每個產業都有自己的地位，管理一群分析師、管理一群分析師的主管，是個需要持續學習、成長的工作。

陳奕光表示，自己是基層研究員出身，經過多年歷練深刻體認到，面對年輕一代的分析師，他的工作並不是「管理」，而是「互動」。研究分析師的人格特質比較自我，而且比較自負，但又富有創意與深度的專業知識，單純的由上對下的管理，長久下來會限制他們的發展。

研究分析的工作本就不能參雜太多的人為立場，工作環境也一向偏向個人為主，為了一個團體的長遠發展，陳奕光要求每個人進辦公室後的第一件事，必須跟所有的同事道早安，拉近人與人之間的關係。

第一金投顧有個一般公司少見的傳統，就是陳奕光與主管們，都會跟即將離職或已經離職的同事持續保持互動，藉此了解目前公司內部到底有什麼問題，才會讓優秀的員工想離開。「證券分析的市場就這麼大，離職同事不是敵人，而是朋友，以後仍會在許多場合中再相遇。保持良好的互動，未來才有機會可以相互協助、成長。」

養成專業能力 蓄積團隊研發能量

陳奕光表示，之所會有人想離開，就是第一金投顧這個「池子」不夠「深」、也不夠「廣」，才留不住人才。

如何把池子做深、做廣，就是他要學習的功課。當中，最好的學習對象是研究分析師，因為他們不斷在產業接觸新的專業與事物。

陳奕光與主管們，跟同事互動良好，協助他們做好未來職場規畫。 第一金／提供
陳奕光與主管們，跟同事互動良好，協助他們做好未來職場規畫。 第一金／提供
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經過他們先行吸收與消化，再與產業其它公司印證後，將是市場最領先的知識。

相對的，能回饋予年輕一代的證券分析人才，即是協助他們未來的職場規畫，例如30歲以下的人，先做好專業知識的培養；30~35歲是在職場上落實過往研究的基本功；35歲之後，則須在職場上尋求突破，如升官、加薪等。唯有雙方共同學習成長，才是公司不斷向上提升的動能。

「研究是一個團隊的成果，並不是一個人或主管的功勞，鎂光燈應該聚焦在第一線的人員。」所以，不論是對產業公司還是投資人，陳奕光都希望把許多研究分析師推上第一線，去接受市場的掌聲。

為了鼓舞內部氣氛，陳奕光在每年年中定期舉辦員工旅遊，其中，「選定得獎人」是重頭大戲——選定激勵人氣的團隊研究、個人研究等獎項。

除了得獎人外，對於一些將升級或升職的內部人員，陳奕光也會準備印好的新名片與獎狀，在員工晚宴場合上當著家屬的面前發放，讓第一線的研究分析師能感受到工作的真正價值。

陳奕第一金離職

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