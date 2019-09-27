彰銀 攻開放銀行應用

2019-09-27 02:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



開放銀行有多便利？彰銀表示，開放銀行讓銀行就在生活細節裡，民眾想使用金融服務，只要下樓到便利超商或打開App就可完成帳務大小事，目前開放銀行做的就是精準抓住民眾需求，逐步與生活結合，期望勾勒出一個親民且具未來感的金融服務架構。

彰銀表示，為使服務更貼近民眾需求，持續創新金融科技並發展異業合作關係，積極拓展Open Banking運用場域，今年3月加入財金公司「開放API研究暨應用發展委員會」，同時也是「開放API研究諮詢小組」成員，第一階段有存款、貸款產品資訊、銀行服務（分行、ATM位置資訊）及投資理財商品資訊，總計完成18支API驗證，並已上架，提供符合資格之第三方業者合作串接。

此外，彰銀也是首波財金「開放API開發者平臺」上架的金融機構，並攜手「麻布記帳」業者進行金融資訊整合，預計9月底民眾可於麻布記帳App查詢彰化銀行台、外幣存款利率及匯率等資訊，此創舉將優化客戶體驗，未來也將配合財金公司時程，陸續提供「消費者資訊查詢類」及「交易面資訊」OPEN API項目，並透過政大金融科技中心，參與第三方業者進行相關應用場景發想，期許創造讓民眾耳目一新之金融生活服務，打造「開放API生態圈」。

彰銀近年來陸續透過OPEN API將金融服務結合不同產業，積極尋求異業合作創新使用者體驗，提供獨特創新之金融服務模式，目前已發展140支不同種類API，涵蓋範圍包含收單、支付、繳費稅、供應鏈金融、餘額與交易明細資料查詢及身分驗證等；服務客群包含網路店家、交易市場、連鎖商店、超商、大型醫院及證券業等，提供大型交易市場現金收付、處理收款及對帳等更便利的金流服務，並導入大型醫療院所，結合院方看診掛號App透過API介接，讓患者輕鬆快速於App上繳納看診費用，大幅降低病患、家屬排隊等待時間，同時協助強化院方服務創新，架構開放銀行基礎建設。

彰銀表示，近期開放銀行最新進展是與萊爾富超商App「HI-Life VIP」合作推出生活繳費服務，以往民眾繳費要透過實體銀行、超商或登入各銀行網路銀行操作進行帳戶扣款繳費，現彰銀透過開放API與民眾常使用的生活服務App結合，民眾可隨時透過經常使用之App，進行如信用卡費線上即時繳費，達到金融服務與日常生活結合目的，目前也積極與保險業者洽談合作，希望透過API使線上投保更快速，繳費更便利。

彰銀致力發展數位金融業務，以貼近客戶需求導向之創新服務為持續努力的目標，未來將運用成功模式，拓展各產業或社區服務平台尋求異業合作，配合開放API生態圈持續演進。