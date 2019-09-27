親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

彰銀 攻開放銀行應用

2019-09-27 02:53經濟日報 記者林子桓／台北報導

開放銀行有多便利？彰銀表示，開放銀行讓銀行就在生活細節裡，民眾想使用金融服務，只要下樓到便利超商或打開App就可完成帳務大小事，目前開放銀行做的就是精準抓住民眾需求，逐步與生活結合，期望勾勒出一個親民且具未來感的金融服務架構。

彰銀表示，為使服務更貼近民眾需求，持續創新金融科技並發展異業合作關係，積極拓展Open Banking運用場域，今年3月加入財金公司「開放API研究暨應用發展委員會」，同時也是「開放API研究諮詢小組」成員，第一階段有存款、貸款產品資訊、銀行服務（分行、ATM位置資訊）及投資理財商品資訊，總計完成18支API驗證，並已上架，提供符合資格之第三方業者合作串接。

此外，彰銀也是首波財金「開放API開發者平臺」上架的金融機構，並攜手「麻布記帳」業者進行金融資訊整合，預計9月底民眾可於麻布記帳App查詢彰化銀行台、外幣存款利率及匯率等資訊，此創舉將優化客戶體驗，未來也將配合財金公司時程，陸續提供「消費者資訊查詢類」及「交易面資訊」OPEN API項目，並透過政大金融科技中心，參與第三方業者進行相關應用場景發想，期許創造讓民眾耳目一新之金融生活服務，打造「開放API生態圈」。

彰銀近年來陸續透過OPEN API將金融服務結合不同產業，積極尋求異業合作創新使用者體驗，提供獨特創新之金融服務模式，目前已發展140支不同種類API，涵蓋範圍包含收單、支付、繳費稅、供應鏈金融、餘額與交易明細資料查詢及身分驗證等；服務客群包含網路店家、交易市場、連鎖商店、超商、大型醫院及證券業等，提供大型交易市場現金收付、處理收款及對帳等更便利的金流服務，並導入大型醫療院所，結合院方看診掛號App透過API介接，讓患者輕鬆快速於App上繳納看診費用，大幅降低病患、家屬排隊等待時間，同時協助強化院方服務創新，架構開放銀行基礎建設。

彰銀表示，近期開放銀行最新進展是與萊爾富超商App「HI-Life VIP」合作推出生活繳費服務，以往民眾繳費要透過實體銀行、超商或登入各銀行網路銀行操作進行帳戶扣款繳費，現彰銀透過開放API與民眾常使用的生活服務App結合，民眾可隨時透過經常使用之App，進行如信用卡費線上即時繳費，達到金融服務與日常生活結合目的，目前也積極與保險業者洽談合作，希望透過API使線上投保更快速，繳費更便利。

彰銀致力發展數位金融業務，以貼近客戶需求導向之創新服務為持續努力的目標，未來將運用成功模式，拓展各產業或社區服務平台尋求異業合作，配合開放API生態圈持續演進。

彰銀萊爾富超商金融科技

相關新聞

壽險業 五年現增3,300億

2019-09-26 23:38

壽險業 8月匯損122億元

2019-09-27 01:24

台壽打造銀髮生態系

2019-09-27 02:51

境外基金深耕計畫 九家入榜

2019-09-27 02:51

呂桔誠 續掌銀行公會

2019-09-27 02:51

金管會挺長照 提功能性公債

2019-09-27 01:27

金管會主委會五銀行 達三共識

2019-09-27 01:26

金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

2019-09-27 01:24

壽險轉成養老金 先評估保單3條件

2019-09-27 00:37

迎高齡社會 保單活化朝3方向鬆綁

2019-09-27 00:35

智慧經營／陳奕光優化人才庫 提升競爭力

2019-09-27 00:30

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

香港反送中事件影響降低？金管會：台資金融業曝險止跌

2019-09-26 19:29

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

川普態度反覆 市場觀望新台幣小貶0.6分

2019-09-26 17:38

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

沒錢可存？投資策略師分享儲蓄「法則」

2019-09-26 17:05

銀行公會改選 台銀董座呂桔誠續任

2019-09-26 16:36

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

國泰金獲亞洲最受尊崇企業 台灣金融保險唯一獲獎

2019-09-26 14:21

中信智能ATM 支援臉部辨識提款與意圖分析

2019-09-26 13:00

響應政策推升綜效 元大金控現金增資元大人壽140億元

2019-09-26 08:20

永豐金提告吹哨者 顧立雄警告

2019-09-26 00:19

防理專A錢 金管會要求銀行半年內須清查

2019-09-26 00:15

晴天儲糧 元大壽現增140億

2019-09-26 00:14

元大金控 第三具獲利引擎成形

2019-09-26 00:11

富邦人壽斥資93億 入股韓國銀行

2019-09-26 00:10

相中退休商機 富邦人壽兩路並進

2019-09-26 00:09

盤中零股交易 金管會主委釋疑

2019-09-25 23:39

DBU商品銷售限制 擬放寬

2019-09-25 23:37

員工福利信託 幫存退休金

2019-09-25 23:36

雙管齊下 打造退休金第三支柱

2019-09-25 23:35

失聯保單大清查 找回千億理賠金

2019-09-25 23:34

投資人不再瘋狂加碼美元...外匯存款 連四月負成長

2019-09-24 23:36

程耀輝：擴大客群 從金字塔底層深耕

2019-09-24 23:16

智慧操盤手／陳唯泰風險擺第一 有套嫁妝股投資法

2019-09-23 22:56

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

防理專A錢 金管會啟動查核

2019-09-25 23:38
看更多

熱門文章

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30

空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」

2019-09-26 18:01

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

達成里程碑！南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠

2019-09-26 10:49

行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52

好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

影／控訴長榮只顧算帳 長榮空服員24小時靜坐

2019-09-26 18:12

飯店業汰舊換新潮 晶華改裝力拚成長

2019-09-26 17:20

小吃免開發票 有5衡量標準

2019-09-26 14:22

響應政策推升綜效 元大金控現金增資元大人壽140億元

2019-09-26 08:20

ARM與華為合作關係確立 台積電樂了

2019-09-26 11:48

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

壽險業8月匯損再添122億元 累計超過去年

2019-09-26 21:08

中石化買回京華城 顏炳立：商辦大贏家

2019-09-26 14:21

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

安謀、華為續牽手 台積電添多

2019-09-26 13:48

蔡總統：成立投資台灣事務所 推動境外資金匯回專法

2019-09-26 12:37

鴻海威州面板廠 校園徵才

2019-09-26 14:21

看好在地防疫需求 台灣緊急淨水計畫揮軍東南亞

2019-09-26 11:52

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

新光金控副董李紀珠 高票連任台灣玉山科技協會理事長

2019-09-26 19:55

亞馬遜硬體大會 推10種Alexa語音產品

2019-09-26 14:36

Google智慧表 高通市占逾95%

2019-09-26 14:36

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

加工處核准4家企業進駐園區 投資額逾13億元

2019-09-26 12:26

前衛狹長車頭 Gogoro推綠牌羽量新車

2019-09-26 20:31

精英公關集團攜H.I.S台灣與VISIT東北 推廣新業務模式

2019-09-26 12:50

銀行公會改選 台銀董座呂桔誠續任

2019-09-26 16:36

迎中國十一長假 群智：電視面板價格跌勢緩

2019-09-26 19:20

台中新光三越週年慶 業績挑戰40億元

2019-09-26 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top