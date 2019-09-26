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百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

百貨週年慶來臨，各家銀行搶商機。兆豐銀行宣布，即日起至11月底，卡友持兆豐信用卡至指定百貨刷卡消費，能享有不限量、不限卡、不限店、不限日，無上限加碼回饋0.5％，最高可享3.5％回饋。單筆消費滿888元還可抽「教父牛排貴賓券2張」，消費滿額就可免費吃教父牛排等美食。

民眾多半想趁周年慶的優惠，補足年度生活需求用品，無不精打細算研究怎樣買最划算。各家百貨都會針對自家聯名卡在週年慶端出最優惠的刷卡滿額禮，百貨聯名卡還有停車優惠，館內用餐和購物9折起、滿額分期0利率等優惠。

如果各家百貨都不想錯過，可選擇有跨店累積加碼回饋優惠的信用卡。再搭配各百貨自行舉辦的滿額贈，還能再賺一筆，一次把百貨與銀行的多重優惠全部拿齊。

兆豐銀行今年推出不限量、不限卡、不限店、不限日加碼回饋0.5％的活動，還有滿額美食回饋和抽獎。只要刷卡累計滿額就可再獲贈「教父牛排貴賓券」、「foodpanda美食金」、「漢來海港城晚餐券」等優質好禮，讓民眾買得高興還能享受美食。針對頂級大戶，只要刷兆豐卡累計消費滿100萬即贈1萬元刷卡金。

以刷兆豐Mega One一卡通聯名卡為例，消費滿萬元可享有回饋金及美食回饋，相當於抱回3.5%的高回饋，單筆消費滿888元還可抽「教父牛排貴賓券2張」。

活動期間於指定百貨刷兆豐「Mega One一卡通聯名卡 」滿額最高可享3.5%回...
活動期間於指定百貨刷兆豐「Mega One一卡通聯名卡 」滿額最高可享3.5%回饋。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行刷卡聯名卡

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