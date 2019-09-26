好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



好燒錢！壽險業近年來頻頻增資，元大金昨（25）日董事會通過對元大人壽現金增資140億元，國壽第4季也要啟動史上第二次現增，將募資200億元。據保險局統計，自2014年以來壽險業大股東已拿出將近3300億元來辦理普通股增資與盈餘轉增資，其中以富邦人壽五年多來現增668億元金額最多，南山人壽447億元排名第二。

據保險局統計近五年多來的現金增資金額，壽險業自2014年增資338億元、2015年760億元、2016年311億元、2017年的443億元，每年都有數百億元增資，2018年更首度突破千億元大關，達到1,023億元的高峰，合計將近3,300億元。

主要因為要達到主管機關日漸嚴格的資本適足率要求，同時因為保險業收入不斷增加，也需要厚植資本實力，有助於因應海外投資需求，擴增營運資金以外，也是因為未來在國際會計準則IFRS17上路的挑戰。

尤其是金管會近來不樂見保險業發債或是發行特別股籌資，年初就表態希望金融業以普通股增資，因普通股才是最紮實的資本。包括南山人壽、台灣人壽與中壽相繼辦理現增，據保險局統計，今年來至9月壽險業又辦理了407億元的現金增資。

從個別公司來看，保險局亦統計，五年多來辦理現金增資最用力的是富邦人壽共計增資了668億元，排名壽險業第一名。南山人壽與國泰人壽分別增資447與420億元，排名第二、三名；此外台灣人壽也辦理394億排第四高，安聯人壽以240億元增資擠進前五強。

元大金人壽昨天宣布現增140億元，已經是連續第3年增資。元大金表示，此次增資有響應政策、降低增資頻率與推升集團綜效3大原因，希望元大人壽成為證券、銀行外的第3大獲利引擎。此外國泰金人壽第四季以前也要進行200億元現金增資，預計11月左右進行，若再加計此兩筆，今年壽險業增資可達到747億元，且宏泰人壽被認為RBC低於金管會的預警指標，未來也有機會加入增資行列。