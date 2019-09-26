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壽險業8月匯損再添122億元 累計超過去年

2019-09-26 21:08經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

保險局今（26）日最新公布壽險業8月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添122億元，前八月累計匯損已高達1,479億元，但稅前純益依舊賺1,662億元，創下歷史同期新高紀錄。

截至8月新台幣再重貶約1%，截至8月底止，新台幣兌美元匯率相對去年底貶值約2.2%，但壽險業海外資金布局大，難兆匯兌成本居高不下困境，據保險局今日公布最新保險業匯兌損益數字，累計壽險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，前八月仍有2,160億元兌換利益，但是仍認列3,256億元避險成本，加上動用外匯價格變動準備金383億元，使得今年整體壽險業前八月累計匯損仍有1 ,479億元，相較於去年前八月匯損1,398億元，還是增加5.8%。

新台幣兌美元匯率來貶多升少，不過今年以來只有5月時單月有匯兌利益1億元，其他月份的匯兌損失都在200億元左右，少則185億元多則325億元，8月雖減少至122億元相對較，但仍未出現利益，主要是因壽險業海外比重仍高，避險成本仍維持高檔，累計匯損還是持續創高。

所幸今年以來全球股債市均有回溫，壽險業也積極實現利益、淨值也同步回升，整體壽險業8月底淨值達1兆9,228億元，單月大增1 ,446億元，較去年同期則成長32.5%，亦脫離去年第4季的股市風暴，前七月總計淨值增加8,327億元。同時雖然匯損不少，獲利方面，今年前八月壽險業累計稅前獲利1 ,662億元，較去年同期增加500億元，成長43%，；產險業前八月累計稅前獲利則是121億元，比去年同期衰退5.5%，合計保險業上半年稅前已賺1,783億元。

壽險業新台幣

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