中華信評將南山人壽與產險 列信用觀察負向名單

2019-09-26 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



主管機關近期對南山人壽做出裁罰，並停止南山人壽投資型保險商品新契約業務，直至投資型保險商品資訊系統的品質改善完成後，才得恢復。中華信評認為，此項裁罰已使南山人壽在維持其強大的品牌與聲譽、並將其資本實力保持在高於同業平均水準的能力等方面的執行能力面臨更大的挑戰。

因此，中華信評將南山人壽與南山產物為「twAA+」的長期發行體信用評等與財務實力評等列入「信用觀察負向」名單。

此次將南山人壽與南山產物的評等列入信用觀察狀態主要是，中華信評認為，在南山人壽近日接到主管機關令其停止投資型保險商品新契約業務，直至新資訊系統的品質改善完成後才得恢復的裁罰後，該公司信用品質面臨的風險正逐漸升高。因為與受評等級相同的本地同業相比，南山人壽導入的新資訊系統近來呈現出的問題，以及該公司在投資型保單商品方面遭到的銷售限制，可能會削弱南山人壽的整體商業基礎。

中華信評認為，該公司以總保費收入在台灣壽險產業排名前三大業者之一，整體營運狀況在強健水準。另外，南山人壽擁有的自我掌控銷售通路占比高、客戶維繫良好、且其資本與獲利能力在中華信評認為的強等級水準等，亦是該公司維持信用品質結構的後盾。抵銷南山人壽前述評等優勢的因素，包括：該公司對高風險性資產的投資比重高於亞太地區同業，以及該公司對外匯風險的曝險程度高於本地同業平均水準。

在結合南山人壽為強等級的營運風險結構以及在令人滿意等級的財務風險結構後，得出南山人壽的基準評估結果有兩個可能選項。中華信評認為，雖然南山人壽近來在其導入的新資訊系統方面呈現諸多問題，不過，基於該公司居於台灣壽險市場中前三大業者的地位，且與市場平均水準相比具有顯著的規模優勢，因此選擇以較高等級的評估結果做為南山人壽的基準評估。

中華信評預期於未來三個月期間，就南山人壽新資訊系統對該公司整體信用品質（特別是其業務的商業基礎與公司管理文化方面）的潛在影響程度，以及該公司在解決其新資訊系統問題方面的進展等進行深入評估分析後，解除南山人壽與南山產物評等的信用觀察狀態。

若中華信評評估後認為南山人壽可以在今年年底之前有效解決其新資訊系統的問題，而且中華信評並不認為該資訊系統問題將會對該公司的商業基礎、營運優勢或財務實力等方面產生負面影響，則中華信評將會確認南山人壽與南山產物的評等。

除此，南山產物在南山人壽集團中的地位屬高度策略重要性等級。因此，南山產物的評等變動方向將與母公司評等調整方向一致。