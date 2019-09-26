金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（26）日下午參加2019年高齡國際趨勢論壇進行專題演講，他談到因應台灣即將邁入超高齡社會，金管會將祭出五大措施，來鼓勵金融業者發展高齡化金融商品及服務。

顧立雄今日以「長壽浪潮下，台灣金融機構可以扮演的角色」為題發表專題演說，他提到政府應鼓勵業者發展高齡化金融商品及服務，保險業可與安養照護產業策略合作，提供高齡者全方位的服務，消費者則可選擇並運用各種金融工具，對老年生活預為規畫，以享有尊嚴且優質的高齡生活。

政策方面，將從四大面向著手，分別是一、提供高齡者較佳生活保障；二、協助金融業開拓新商機；三以商業機制減輕政府社會福利負擔；四是挹注醫療及老人安養機構更新發展活力。鼓勵金融機構攜手安養機構，藉此提供高齡化金融商品及服務與提供醫療或安養等服務。

具體鼓勵措施方面，顧立雄提出五大部份。一、團體年金險擬研議祭出租稅優惠。推動具賦益權之團體商業年金保險，讓員工在企業服務滿一定期間時，可享有雇主為該員工提撥之保單帳戶價值，民眾得藉以補足老年保障缺口。

二是保單活化。未來研議方向從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向放寬，以提高民眾購買養老險及保單活化意願，要求保險局儘快研議。

三是思考長照導入保險業。顧立雄認為，目前長照住宅只限社團法人設立，未來普及照護大眾達一定程度時，可思考「分級」概念，健保二.0滿足一般基本需求，而有高端需求的人透過商業長照險，進一步放寬開放保險業進來，使其獲實物給付形態的滿足。

四是以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）導入信保機制。針對一些低房價、非大都會地區，房子漲跌難，但到一定年限時，恐沒辦法還或死亡時拍賣金額不夠付給銀行，由國家做最後一哩路的保證。顧立雄說這部份危險承擔其實很有限，因為大部份房子只貸六七成。

五是鼓勵壽險業推動高齡化保險商品，若達標者可放寬國外投資。考慮提高高齡化保險商品在人身保險業商品結構綜合評分值之權重，當綜合評分值符合主管機關所定標準者，得適度提高其國外投資額度，金管會目標3年內保障型及高齡化商品(不含投資型)占比要超過60%。