出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



主管機關近期對南山人壽做出裁罰，並停止南山人壽投資型保險商品新契約業務，直至投資型保險商品資訊系統的品質改善完成後才得恢復。中華信評認為，此項裁罰已使南山人壽在維持其強大的品牌與聲譽、並將其資本實力保持在高於同業平均水準的能力等方面的執行能力面臨更大的挑戰。

因此，中華信評將南山人壽與南山產物為「twAA+」的長期發行體信用評等與財務實力評等列入「信用觀察負向」名單。

中華信評表示，將在未來三個月，更清楚了解南山人壽新資訊系統相關問題對該公司整體信用品質，特別是業務的商業基礎與公司管理文化方面的潛在影響程度，以及南山人壽在解決新資訊系統問題方面的進展後，將解除南山人壽與南山產物評等的信用觀察狀態。

若南山人壽新資訊系統的問題無法在今年底之前解決的可能性升高、導致各利害關係人對該公司新資訊系統品質的疑慮升高；或南山財務與投資策略轉為較中華信評對南山基礎情境中的假設更為積極，中華信評可能會將南山人壽與南山產物的評等調降1個級距。

中華信評表示，此次將南山人壽與南山產物的評等列入信用觀察狀態，主要是基於主管機關做出裁罰，下令南山停止投資型保險商品新契約業務，直至新資訊系統的品質改善完成後才得恢復，南山信用品質面臨的風險正逐漸升高。

與受評等級相同的本地保險業者相比，中華信評認為，南山人壽導入的新資訊系統近來呈現出的問題，以及該公司在投資型保單商品方面遭到的銷售限制，可能會削弱南山人壽的整體商業基礎。

中華信評指出，南山人壽的總保費收入在台灣壽險產業排名前三大，整體營運狀況在強健水準，自我掌控銷售通路占比高、客戶維繫良好、且資本與獲利能力為強等級水準等，是南山人壽維持信用品質結構的後盾。

不過，南山人受高風險性資產的投資比重高於亞太地區同業，對外匯風險的曝險程度也高於本地同業平均水準，抵銷了南山人壽前述評等優勢。

中華信評認為，雖然南山人壽近來在導入的新資訊系統方面呈現許多問題，不過基於南山為台灣壽險市場中前三大業者，且與市場平均水準相比具有顯著的規模優勢，因此選擇以較高等級的評估結果做為南山人壽的基準評估。

南山產物在南山人壽集團中的地位屬高度策略重要性等級。因此，南山產物的評等變動方向將與母公司評等調整方向一致。