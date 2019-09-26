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聯博、安聯等九境外基金業者 獲深耕計畫資格

2019-09-26 18:35經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金管會剛公布投信躍進計畫資格，今（26）日同步公告境外基金業者爭取「深耕計畫」結...
金管會剛公布投信躍進計畫資格，今（26）日同步公告境外基金業者爭取「深耕計畫」結果。 圖／聯合報系資料照片
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金管會剛公布投信躍進計畫資格，今（26）日同步公告境外基金業者爭取「深耕計畫」結果，新年度共認可聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林及NNIP等九家資產管理集團。

金管會表示，聯博此次符合六項評估指標，安聯、施羅德、景順及瑞銀資產管理集團分別符合五項評估指標，這五家集團皆可適用二項優惠措施，其中聯博、安聯、施羅德及景順得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。

聯博境外基金申請案得加速審核；安聯及瑞銀其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為三檔；施羅德、景順及瑞銀之單一境外基金，投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40%。

摩根、富達、富蘭克林及NNIP分別符合四項評估指標，可適用一項優惠措施，該四集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金。

另金管會指出，該九家資產管理集團，於我國募集銷售之境外基金國內投資人投資比率上限皆放寬為70％。相關優惠措施有效期間為1年，將自108年10月1日至109年9月30日止。

境外基金羅德瑞銀

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