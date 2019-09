英國保誠人壽總座獲最佳企業領袖優選殊榮

2019-09-26



卓越的企業仰賴傑出的領導力與企業文化,台北英僑商務協會(British Chamber of Commerce in Taipei, BCCT)25日舉行第三屆優良企業貢獻獎 (BCCT Better Business Awards)頒獎典禮,英國保誠人壽總經理王慰慈以其優異的領導力,獲得了「Business Leader of the Year」最佳企業領袖獎優選殊榮。

王慰慈自上任英國保誠人壽總座兩年多來,帶領員工努力不懈地開創新里程碑,積極促進公司Diversity & Inclusion多元融合文化、大舉發展數位轉型、投注公益落實企業社會責任,持續以優異的營運績效與多元化的商品創造亮麗的成績單。

王慰慈是英國保誠人壽第一位女性總經理,也是英國保誠人壽在亞洲市場的第一位女性總經理。兩年前接任英國保誠人壽總經理職務後,積極主導三大變革,包括:推動D&I多元融合文化與培育人才、推動數位轉型以創新數位與智能科技帶給合作夥伴與客戶快速便捷的感受與服務,以及善盡企業社會責任,不斷挹注資源,鼓勵員工投注公益,實踐企業承諾。

英國保誠人壽擁有英國保誠集團超過170年歷史的強大後盾,對於有志投身於保險業的人來說,豐富的國際化資源、扎實的員工培育計劃、與國際接軌等優勢,一直是上班族嚮往的明星企業之一。

王慰慈十分重視保誠的工作文化,上任後親自領軍成立D&I多元融合小組(Diversity & Inclusion),透過各式活動推廣多元融合文化,鼓勵員工尊重彼此差異、傾聽與勇於發言的重要性,並且持續培育人才,除了教育訓練資源豐富,更首開外商壽險公司之先例,招募SMA儲備菁英,引進潛質具多元背景之人才,培育未來菁英領袖跨領域發展,藉以激盪更多創新思維,提供更優質的客戶體驗旅程。

王慰慈也引領數位轉型,鼓勵員工突破框架,視客戶體驗至上,以創新精神打造人性化、親民、友善的數位平台工具拉近與深化保戶之間的關係。保誠人壽積極開發各項結合人工智能、雲端科技的保戶服務,數位轉型有成,包含:

一、與台北醫學大學大數據中心合作健康大數據平台提供自我檢測服務,讓國人簡單即可隨時隨地關懷自我的健康。推出線上客服「Chatbot」,消費者可透過保誠人壽網站「智能客服—保寶」詢問保險商品內容、購買保險、理賠等。

二、業界首創「保險購物車」-其「碎片化商品組合」針對不同族群提供方便投保、保費便宜、配套多元的商品組合,讓保戶多一層安心的保障。