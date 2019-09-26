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台壽總座：用金融科技打造銀髮健康生態系

2019-09-26 18:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

2026年台灣即將邁入超高齡社會，高齡化社會消費行為變化快速，形成一種新型態的生活方式，中信金控子公司台灣人壽總經理莊中慶今(26)日於《康健》雜誌舉辦之「2025高齡論壇」發表專題演講，與在場超過300位各行各業菁英人士，分享長壽風險下的避險策略，及運用數位金融科技、區塊鏈發展保險加值服務、創新商品與多元化，打造銀髮健康生態系。

台灣人壽去(2018)年所作的健康退休認知大調查以及今(2019)年6月底甫公布的高齡社會退休生態觀察市調，對國人退休財源與長照醫療現況總結發現，隨著台灣變老，民眾憂心自己的3R準備不足，即擔心Retirement(老了沒錢花)、Recovery(健康亮紅燈)，及Relationship(生活怕孤單)，現實狀況是民眾認識的退休，仍大幅依賴社會保險，認為只要準備一大筆錢就行了。

莊中慶導正退休觀念指出，退休金就是一包的概念，即使不提早規劃醫療保障做預備，也得從退休金轉作支應，東牆補西牆退休經濟支配就會失衡，莫讓退休後的醫療費用侵蝕到自己的退休金，應建立退休金專款專用的觀念，退休金、長照醫療金、銀髮生活的準備時間應提早，越早越好。

退休金的舊觀念應調整為，規劃未來的生活，應與未來想過什麼樣的退休生活作思考，也就是以個人所得替代率計算退休資金，莊中慶分享正確未來退休自我儲備的新觀念，如下：

一、首要加強商業保險，應改變過往高達75%高度依賴儲蓄所得作為唯一的退休金來源，而以如分期繳的投資型保單、利變型保單商品，依照退休時間長短及個人資金充裕度選擇規劃，可創造穩定現金流，轉嫁長壽風險。

二、將職業勞退金自行提撥部分，建議充分提撥到最高的6%；三、最後才是社會保險的保障。

莊中慶也指出，高齡化所衍生的健康挑戰包括慢性病與臥床失能的威脅，台灣亞健康狀態(包括年輕時受傷、中年生病及老年臥病失能等不健康時期)合計平均為9.2年，從2014年至2017年，門診住院療費用漲幅將近五倍，善用醫療保險的規劃是用來支應額外醫療項目所需費用的最佳途徑，可補足社會保險的不足，以先求有再求好，進行自己或家人的保障規劃。

因應高齡化與金融科技浪潮，莊中慶提出保險業健康生態圈的經營趨勢，可透過數位科技，健康醫療合作，及應用區塊鏈、大數據等提升保險價值與效益。

台灣人壽積極數位轉型，為打造客戶最佳體驗旅程已啟動投保、核保、理賠一條龍作業改造，來提升服務效率及加值服務，已應用大數據分析客群需求開發最齊全的保險商品。

台灣人壽也與不同產業合作攜手，如醫療機構攜手理賠服務區塊鏈平台，與社福團體、更多的社區與企業，一起投入社會在地安養與活躍老化為核心的公益活動，甚至未來跨業投資如養生村等，使台灣人壽不僅是保障與照護銀髮世代的領先企業，致力成為銀髮退休市場第一品牌。

台灣人壽總經理莊中慶(左起)、麥肯錫管理諮詢公司資深顧問管國霖、金管會主委顧立雄...
台灣人壽總經理莊中慶(左起)、麥肯錫管理諮詢公司資深顧問管國霖、金管會主委顧立雄、中國信託銀行個人金融執行長李玉秋等人於2025高齡論壇合影。主辦單位/提供
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退休金台灣人壽

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