四投信獲躍進計畫資格 可加速發基金

2019-09-26 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會為提升國內資產管理人才和技術發展，頒布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），凡符合計畫一定條件的投信公司，得適用加速發行基金等優惠措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會為提升國內資產管理人才和技術發展，頒布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），凡符合計畫一定條件的投信公司，得適用加速發行基金等優惠措施。最新公布今年度認可元大、國泰、復華和富邦四大投信取得「躍進」資格。

今年也是金管會頒布最多投信獲得躍進計畫資格的一次，過往最多三家拿下，此次復華投信為首次進榜，將可推動旗下基金業務擴張。

金管會公告指出，元大投信、國泰投信均符合基本必要條件、三面向，以及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用於基本優惠措施和二項選擇優惠措施；復華投信符合基本必要條件及三面向，富邦投信則符合基本必要條件、面向一、面向二和其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，因此適用基本優惠措施，並適用1項選擇優惠措施。

金管會表示，該四家投信均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF的連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，得不以國內成分證券ETF為限。

而四家投信事業均選擇送審投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日，縮短為12個營業日的優惠；另，元大投信第2項選擇優惠措施，為放寬每次送審之投信基金檔數上限，國泰投信第2項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施，金管會將視提出的具體內容准駁。

金管會表示，前開優惠措施有效期間為1年，將自108年10月1日起至109年9月30日止。