親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京華城標售轉折
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

四投信獲躍進計畫資格 可加速發基金

2019-09-26 17:46經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金管會為提升國內資產管理人才和技術發展，頒布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），凡...
金管會為提升國內資產管理人才和技術發展，頒布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），凡符合計畫一定條件的投信公司，得適用加速發行基金等優惠措施。 圖／聯合報系資料照片
分享

金管會為提升國內資產管理人才和技術發展，頒布「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），凡符合計畫一定條件的投信公司，得適用加速發行基金等優惠措施。最新公布今年度認可元大、國泰、復華和富邦四大投信取得「躍進」資格。

今年也是金管會頒布最多投信獲得躍進計畫資格的一次，過往最多三家拿下，此次復華投信為首次進榜，將可推動旗下基金業務擴張。

金管會公告指出，元大投信、國泰投信均符合基本必要條件、三面向，以及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用於基本優惠措施和二項選擇優惠措施；復華投信符合基本必要條件及三面向，富邦投信則符合基本必要條件、面向一、面向二和其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，因此適用基本優惠措施，並適用1項選擇優惠措施。

金管會表示，該四家投信均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF的連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，得不以國內成分證券ETF為限。

而四家投信事業均選擇送審投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日，縮短為12個營業日的優惠；另，元大投信第2項選擇優惠措施，為放寬每次送審之投信基金檔數上限，國泰投信第2項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施，金管會將視提出的具體內容准駁。

金管會表示，前開優惠措施有效期間為1年，將自108年10月1日起至109年9月30日止。

金管會元大投信國泰富邦投信

相關新聞

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

川普態度反覆 市場觀望新台幣小貶0.6分

2019-09-26 17:38

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

國泰金獲亞洲最受尊崇企業 台灣金融保險唯一獲獎

2019-09-26 14:21

中信智能ATM 支援臉部辨識提款與意圖分析

2019-09-26 13:00

響應政策推升綜效 元大金控現金增資元大人壽140億元

2019-09-26 08:20

永豐金提告吹哨者 顧立雄警告

2019-09-26 00:19

防理專A錢 金管會要求銀行半年內須清查

2019-09-26 00:15

晴天儲糧 元大壽現增140億

2019-09-26 00:14

元大金控 第三具獲利引擎成形

2019-09-26 00:11

富邦人壽斥資93億 入股韓國銀行

2019-09-26 00:10

相中退休商機 富邦人壽兩路並進

2019-09-26 00:09

盤中零股交易 金管會主委釋疑

2019-09-25 23:39

DBU商品銷售限制 擬放寬

2019-09-25 23:37

員工福利信託 幫存退休金

2019-09-25 23:36

雙管齊下 打造退休金第三支柱

2019-09-25 23:35

失聯保單大清查 找回千億理賠金

2019-09-25 23:34

「好享退」申購 最後五天

2019-09-25 23:24

證交所 強化盡職治理

2019-09-25 23:24

金融業開箱文有哪些？必備提款機、點鈔機

2019-09-25 17:40

國壽攜手教育部拍「平行線的交叉點」 傳達敬師情誼

2019-09-25 17:15

農漁民存款投入政府援助？全國農業金庫按鈴申告散布者

2019-09-25 16:30

信託公會邀集信託部門負責人 搶多重商機

2019-09-25 15:53

LINE Pay「嗶」進康是美 滿額最高賺15%點數

2019-09-25 15:11

投資純網銀沒控制力？張兆順：這個變化是當初沒考量的

2019-09-25 14:48

保險給付 逾3330萬才要繳稅

2019-09-25 14:21

理賠無人領 協尋破千億

2019-09-25 14:21

外送員月入10萬拿命拚 壽險老總：三大必備保單不可少

2019-09-25 14:14

金管會將提媲美星港財管新方案 立委說應納入境外保單

2019-09-25 12:56

投資人不再瘋狂加碼美元...外匯存款 連四月負成長

2019-09-24 23:36

程耀輝：擴大客群 從金字塔底層深耕

2019-09-24 23:16

玉山辦義診 送愛柬埔寨

2019-09-24 00:31

南山植樹淨灘 回響熱烈

2019-09-24 00:31

華銀辦講座 力挺中小企

2019-09-24 00:31

台銀雅加達辦事處開業

2019-09-24 00:31

80億元保險金 找到主人了

2019-09-24 00:31

永豐查三年 比對1,400封郵件

2019-09-24 00:16

保險員承攬、僱傭問題 有解

2019-09-24 00:14
看更多

熱門文章

中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

2019-09-25 20:51

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下原來是因為...

2019-09-25 18:40

威京小沈這步盤算...一箭三鵰

2019-09-26 00:24

阿里AI晶片問世 台積助攻

2019-09-26 00:38

京華城11月30日熄燈 將辦封館拍賣道別

2019-09-25 23:06

京華城球體建築將拆 召開兩會後決定熄燈時間

2019-09-25 18:50

京華城標售案 威京372億買回

2019-09-25 23:32

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

高通對決聯發科 5G單晶片將量產

2019-09-26 00:35

填補退休金缺口 元大人壽建議打造兩本存摺

2019-09-25 22:24

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

阿里搶到7奈米產能 創意是關鍵

2019-09-26 00:36

拿下京華城標售...中石化將打造頂級商辦 四年完工

2019-09-26 00:23

京華城交易案 「合法墊高資產價格」

2019-09-26 00:35

晴天儲糧 元大壽現增140億

2019-09-26 00:14

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42

晶華發動快攻 瞄準飯店、豪宅

2019-09-25 23:42

聯發科派大將助轉型 陳佳宏將出任揚智總經理

2019-09-25 21:07

員工福利信託 幫存退休金

2019-09-25 23:36

台開新天堂樂園 躍花蓮地標

2019-09-26 00:33

「威京小沈」拿回京華城 彌補最大遺憾

2019-09-25 21:54

京華城聯貸債權銀行開會 確保「安全下莊」

2019-09-26 00:20

元大金控 第三具獲利引擎成形

2019-09-26 00:11

永豐金提告吹哨者 顧立雄警告

2019-09-26 00:19

防理專A錢 金管會要求銀行半年內須清查

2019-09-26 00:15

高通攻車聯網 攜手啟碁

2019-09-26 00:33

台灣櫻花總座：擬投資逾13億元在台中霧峰建新智能工廠

2019-09-25 22:27

DBU商品銷售限制 擬放寬

2019-09-25 23:37

富邦人壽斥資93億 入股韓國銀行

2019-09-26 00:10

櫻花發表伊萊克斯WiFi功能洗脫烘洗衣機

2019-09-25 22:24

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

世界台商總會年會在桃園 1300人周三齊聚體大辦桌

2019-09-25 21:05

M31助攻 台積優化特殊製程

2019-09-25 23:36

銀行團替東貝喊冤：非申請紓困 而是聯貸修約

2019-09-25 19:08

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

中鼎旗下崑鼎 攻廢溶劑回收商機

2019-09-26 00:31

「後到所得」退稅 三大要點

2019-09-25 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top