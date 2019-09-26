交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



交通大學今（26）日宣布推出校園掃碼支付系統，並集結街口支付、Line Pay、橘子支付、支付寶（陸生）等多元支付方式，數量領先全國大專院校；從線上的行動支付繳費網，到實體的電力卡儲值機及文件申請暨自動繳費機，都可以支援掃碼支付。

交大代理校長陳信宏表示，FinTech逐漸成為未來生活型態，交通大學走在趨勢的尖端，開發「校園QR Code行動支付系統」，希望未來校內各項繳費都能直接用手機付款，不再受人、事、時、地、物的限制，達到「一機在手，校園繳費暢行無阻」的目標。

交大總務長張基義說，這樣的設計在既有的實體繳費之外，提供師生額外的支付管道，不但更加便利，也節省行政人力，降低管理負擔，提高整體的效率和效能。

在系統建置過程中，交通大學和玉山銀行密切合作。張基義表示，每家行動支付的系統規格都不太一樣，但玉山銀行的多元支付平台，已先整合多家支付業者的交易規格及帳務資訊，可做為橋樑介接學校系統與支付業者，大幅簡化系統開發過程，「這也是玉山銀行首度和大學合作手機掃碼支付服務。」

交大首先在「研三舍」宿舍實現多元支付，學生可隨時在宿舍內的儲值機，掃描QR Code加值電力卡。學生反映，以往電力卡餘額歸零後，必須走到校園便利商店，才能儲值或購買新卡，「現在只要在宿舍內，就能快速加值，還不用帶錢包！」。

交大現有2台文件申請暨自動繳費機，已提供現金投幣、使用悠遊卡付款，現在再新增QR Code付款，包括成績單、畢業證書、在學證明、補發學生證、汽機車通行證、補發教職員證、紀念品等，只要在畫面點選欲繳納項目，即可選擇多元付款方式。

在行動支付繳費網上，目前已提供各種學籍文件線上申請，不論在何時、何地，只要連上系統並選擇繳費項目，即可輕鬆付款。之後還會繼續提供其他繳費項目的服務。

除了前端使用者的掃碼支付服務外，交大資訊技術服務中心也自主開發相關系統，自動分類撥款後的帳務，完成對帳和收帳，即時讓校內行政單位掌握繳費狀況。從交易開始到後續的帳務管理，資訊技術服務中心皆支援完整的流程。