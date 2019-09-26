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銀行公會改選 台銀董座呂桔誠續任

2019-09-26 16:36經濟日報 記者林子桓╱即時報導

全國銀行公會今（26）日舉行第13屆董監改選，新任理事長由台灣銀行董事長呂桔誠當選，常務理事七席則由六公股銀行與一民營銀行開出，監事席次共11席次。

銀行公會第13屆第1次會員代表大會在今日下午2點，在台銀公庫部大禮堂舉行，由呂桔誠主持，除了例行的2018年工作報告與經費收支決算案、2020年工作計畫與經費收支預算案外，並選舉出第13屆理監事、常務理事、常務監事以及理事長。

當選名單如下：

理事長：呂桔誠

常務理事：呂桔誠、雷仲達、張兆順、廖燦昌、黃伯川、張雲鵬、李長庚等七位。

常務監事：王榮周

理事：呂桔誠、雷仲達、張兆順、廖燦昌、黃伯川、張雲鵬、李長庚、凌忠嫄、黃博怡、曾國烈、陳勝宏、顏文隆、李增昌、林水永、吳明敏、翁文祺、丁予嘉、戴誠志、廖松岳、郭川溥、林維俊、陳志堅、林遠棟、朱潤逢、陳聖德、江瑞堂、賴昭銑、王貴鋒、駱怡君、廖美祝、邱月琴、韓蔚廷、郭明鑑等33位。

候補理事：陳世卿、范志強、尚瑞強、邱彥郎、王芝芳、陳嘉賢等六位。

監事：王榮周、丁予康、李憲章、劉炳輝、黃錦瑭、張家祝、周添財、陳善忠、莫兆鴻、楊真理、簡志明等11位。

候補監事：童兆勤、吳東進等兩位。

全國銀行公會今（26）日舉行第13屆董監改選。記者林子桓／攝
全國銀行公會今（26）日舉行第13屆董監改選。記者林子桓／攝
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第13屆監事：王榮周、丁予康、李憲章、劉炳輝、黃錦瑭、張家祝、周添財、陳善忠、莫...
第13屆監事：王榮周、丁予康、李憲章、劉炳輝、黃錦瑭、張家祝、周添財、陳善忠、莫兆鴻、楊真理、簡志明等11位。記者林子桓／攝
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全國銀行公會今（26）日舉行第13屆董監改選，新任理事長由臺灣銀行董事長呂桔誠當...
全國銀行公會今（26）日舉行第13屆董監改選，新任理事長由臺灣銀行董事長呂桔誠當選續任。記者林子桓／攝
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