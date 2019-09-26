元大證券 獲頒《亞元雜誌》30年台灣最佳證券經紀商

2019-09-26 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



《亞元雜誌（Asiamoney）》於新加坡盛大舉辦30周年慶暨頒獎典禮，元大證券除了再次獲頒2019年度台灣最佳證券商以外，更獲得30年台灣最佳證券經紀商大獎的極大殊榮，由元大亞金總經理陳貝山親自出席領獎。

《亞元雜誌》每年都會舉辦年度票選活動，由海內外超過千家專業機構參與票選，元大證券連續多年在票選活動中拔得頭籌，獲選「台灣最佳證券經紀商」。今年，《亞元雜誌》統計30年以來的票選結果，決選出30年中擁有最高票的榮譽券商，元大證券有幸獲得此項殊榮，在台灣市場深耕近一甲子的努力，備受國際肯定。

元大證券年年是國內外獎項常勝軍，在台灣證券市場多項領域的地位斐然，不只在經紀業務、電子交易、融資券、自然人借券、財富管理信託以及借貸款項等業務，市占率位居全市場第一，更於金融商品設計與發行以及交易業務憑藉著專業能力與豐富資源，穩居全市場ETF造市、股票期貨造市、興櫃交易、債券承銷以及權證發行業界第一，優異成績有目共睹。

近年，元大證券更不止步於台灣地域限制，積極拓展亞洲市場布局，北至東北亞的韓國，向南延伸到越南、印尼、泰國及柬埔寨等東南亞國協資本市場，利用各地不同的市場特性及資金優勢，建構泛亞洲的交易平台，透過跨國的策略與資源整合，元大證券能夠提供海內外投資人，最豐富多元的投資選擇。