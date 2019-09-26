彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰化銀行今（26）日宣布員工持股信託方案上路，依照員工職等、職稱訂定6類自提金額扣款標準，員工可選擇以最低自提金額或該金額兩倍參加，行方會相對提撥1,000元或1,500元鼓勵員工參加。

以基層員工為例，一個月最少提撥1,000元，行方也會相對提撥1,000元，當員工提撥金額達兩倍，也就是2,000元的話，行方就會相對提撥最高1,500元的獎勵金，若以月薪35,000元來估算，相當於加薪4.3％。

彰銀表示，員工持股信託方案主要是希望藉由長期持有公司股票，養成同仁即是公司股東之經營夥伴意識，進而凝聚向心力提高工作績效；同時在未來屆齡退休時，又可享受長期累積及公司成長增值所帶來的財富，可說是促進勞資雙贏的絕佳制度。

此外，企業基於照顧同仁福利，協助同仁理財之理念，透過成立員工福利信託，可有效提升員工向心力、鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，吸引並留用人才，是企業永續經營的王道。