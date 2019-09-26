中信智能ATM 支援臉部辨識提款與意圖分析

2019-09-26 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行表示，其提供多元無卡交易服務廣受客戶喜愛，截至今年9月，申辦無卡交易服務的客戶突破90萬戶、累積交易量達363萬筆。

中信銀行持續創新推出智能ATM，客戶至中信銀行智能ATM啟用臉部辨識功能後，即能透過智能ATM進行提款。 圖／中信銀行提供 分享 facebook

中國信託銀行分析無卡提款交易統計資料發現，近四成交易量來自30歲以下的客戶，以手機無卡提款為例，男性客戶較女性客戶喜愛使用無卡提款服務，占比達61%。

中信銀行持續創新，於中國信託金融園區南港總行營業部推出支援臉部辨識提款和意圖分析功能的智能ATM，未來將於台中市政分行及其他適合據點布建。

中信銀行無卡服務已包括指靜脈提款、存款、轉帳，及手機無卡提款、QR Code無卡提款等功能，再進一步將兼顧便利與安全的臉部辨識技術導入智能ATM。

客戶至中信銀行智能ATM啟用臉部辨識功能後，即能透過智能ATM上的照相機將臉部影像與臉部辨識引擎內之資料進行比對，辨識完成即可提款。

意圖分析功能部分，由於歹徒常透過電話指使受害民眾至ATM進行轉帳，中信銀行特別與內政部警政署165反詐騙諮詢專線合作，結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」的行為。

當智能ATM偵測到民眾邊講電話邊進行轉帳，智能ATM會提醒客戶留心交易。

有鑑於歹徒利用ATM從事犯罪行為，常會戴口罩或安全帽遮蔽臉部，中信銀行運用視覺辨識技術，讓智能ATM可辨識臉部被遮蔽的客戶，並請客戶拿下遮蔽物再行提款，提升交易安全。

為回饋廣大客戶支持，即日起至今年10月31日止，客戶於中信銀行ATM完成指定交易，含外幣存提款、跨行提款、跨行存款、跨行轉帳及跨行繳費，可獲得ATM點數。

假日交易點數再加倍，同時加碼推出「跨行交易加碼贈點．滿十筆再贈十點」活動，當月跨行交易累積滿10筆，可額外再獲贈10點，集滿5點，即可兌換7-ELEVEN購物金5元，或抽歐洲不限航點雙人來回機票。