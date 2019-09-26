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元大金控 兩度蟬聯《Asiamoney》年度台灣最傑出公司獎

2019-09-26 09:36經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大金控（2885）接軌國際，經營績效有目共睹。9月甫同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場」成分股兩項殊榮。最新公布《亞元雜誌》（Asiamoney）2019年亞洲傑出公司票選，元大金控在台灣金融產業類別中，連續第二年獲得「台灣最傑出公司獎-金融業」（MostOutstanding Company in Taiwan - Financials Sector）獎項。

元大金控此次獲得「台灣最傑出公司獎-金融業」殊榮，由《亞元雜誌》邀請逾800位基金經理人、投信分析師、銀行、及信評機構，針對亞洲上市公司於財務面、管理績效、投資人關係、及企業社會責任等面向之整體表現進行評選，本次共收到4,004張選票，從亞洲各產業市場中選出153家最傑出公司。

深耕台灣立足海外，元大金控以成為「亞太區最佳金融機構」為願景邁進，在「穩固核心、驅動成長」的經營策略下，元大金控2019年前八月稅後淨利160億元，每股盈餘1.37元，股價率先在金融類股中完成填息，股價創下近八年新高，整體外資持股比重已經上看42％，相關經營績效獲國內外法人高度肯定。

不只元大金控表現深獲肯定，旗下子公司元大證券也奪下該雜誌「年度最佳證券商」及「30年台灣最佳證券經紀商」兩項大獎。元大金控身為台灣金融證券領導品牌，集團旗下元大證券不只在經紀業務、電子交易、融資券、自然人借券、財富管理信託以及借貸款項等業務市佔率位居全市場第一，更於金融商品設計與發行以及交易業務，憑藉著專業能力與豐富資源，穩居全市場ETF造市、股票期貨造市、興櫃交易、債券承銷以及權證發行業界第一。

元大證券不僅是《亞元雜誌》「年度最佳證券商」獎項常勝軍，更獲得該機構統計30年以來，擁有最高票之單位，獲得「30年台灣最佳證券經紀商」最高榮譽，元大證券在台灣市場深耕近一甲子的努力，備受多方肯定。

元大金控積極整合集團內外部資源，提供顧客完整、有效率且最具附加價值的全方位理財金融服務，以共創股東、客戶與集團利益最大化為目標，未來在落實公司治理與風險控管機制下，能在多變之金融環境中穩建經營成長。

元大金控致力金融業務發展及創造利潤同時，亦重視公司治理、客戶權益、員工照護、環境永續及社會公益等多領域的正向發展，成為最具競爭優勢的金控集團。

元大金控金融業

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