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吃得很清淡健檢卻高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

每3位50世代有2人正承受失智照護壓力 八成沒事先準備

2019-09-26 09:35經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣每38分鐘就有1人罹患失智症，失智症對社會帶來衝擊，家中若有人罹患失智症，全家人也將承受龐大照護壓力。根據富邦人壽日前公布的「失智症病識感與準備度全台大調查」顯示，在50∼59歲受訪者中，65.7％的人家中有失智症患者，等於每3位50世代中，就有2人正在承受失智照護壓力。

調查中亦發現，40∼49歲的受訪者中，近86％的人未開始準備失智產生的照護費用，50∼59 歲的受訪者中也有7成8的人尚未準備。富邦人壽總經理陳俊伴表示，40∼50世代通常是家庭的主要照護者，親身承擔失智照護壓力的他們，約莫再過15∼20年就要從職場退休，應趁現在身體尚硬朗、收入還穩定時，善用商業保險中的長期照顧險與失能扶助險，累積未來的「長照存款」，不僅能更有品質地照顧家人，也能減少失智長照風險對個人或家庭生活帶來的衝擊。

長期照顧險的給付標準，主要依據專科醫師診斷判定，符合生理功能障礙或認知功能障礙之一者：一、生理功能障礙：依巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷，在進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等6項日常生活自理能力中，3項以上持續存有障礙；二、認知功能障礙：判定持續失智狀態並有分辨上的障礙，無法分辨時間、場所、人物3項中其中2項以上，臨床失智量表評估達中度（含）以上（即2分以上），或簡易智能測驗評估達中度（含）以上（即總分低於18分），長期照顧險適合重視老化風險，擔心因老化、意外、疾病導致失能或長照狀態的民眾。

以40歲邦先生投保「富邦人壽連馨長期照顧終身健康保險」為例，保額1萬元繳費年期20年，年繳保費29,800元。若因失智符合長期照顧狀態，或疾病或意外導致完全失能，邦先生先能領到24萬元的長期照顧一次保險金或完全失能關懷保險金；若未來每年仍符合長照狀態，不僅免繳續期保費，每月能再領到2萬元的長期照顧分期保險金或完全失能生活扶助保險金，最長可達192個月。

至於失能扶助險，只要保戶因疾病或意外事故，經醫生診斷符合保單條款「失能等級表」1∼11級失能程度之一，即啟動理賠。失能扶助險有不同的保障期間與型態，可依每個人的需求與預算不同，例如是否需要壽險保額，希望能保障終身或是只需加強特定期間保障，做出不同的選擇配置。

例如有壽險保障需求的保戶，可選擇有壽險保額的失能扶助險，若於保單有效期間內身故，受益人可領取身故保險金。以40歲邦先生投保「富邦人壽扶氣安康終身壽險」為例，保額2萬元繳費年期20年，年繳保費26,500元，不僅針對疾病與意外失能提供終身保障，若終身平安健康仍有身故或祝壽保險金（須另扣除所應申領之各項失能保險給付），父母可以留愛給下一代。

若沒有壽險保障需求，希望在退休前幫自己的長照存款加碼，可選擇保障終身，但沒有壽險保額的失能扶助險附約，以「富邦人壽好扶氣終身健康保險附約」為例，40歲邦先生投保保額2萬元繳費年期20年，年繳保費為13,540元，理賠給付項目包含失能保險金、意外失能保險金、每月給付的失能生活扶助保險金及豁免保險費，保費相對便宜；或是選擇「富邦人壽扶氣平安定期健康保險」，一樣有失能保險金、意外失能保險金、失能生活扶助保險金等保障，但保單提供定期保障，可作為個人特定時間的加強型選擇。

保險金失智症長照

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