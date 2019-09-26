2019亞洲最受尊崇企業 國泰為台灣金融保險唯一獲獎

2019-09-26 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



全球權威的「Institutional Investor機構投資人」主辦「2019亞洲最受尊崇企業」日前揭曉，並於深圳舉辦頒奬典禮，國泰金控為台灣金融業唯一榮獲「亞洲最受尊崇企業」公司。

「2019亞洲最受尊崇企業」各企業/個人獎項的產生，是依據公司治理、永續經營（ESG）及財務資訊揭露透明度等投資人最關注的關鍵指標產生候選者，透過約2,500位專業投資經理人及券商分析師進行投票產生。

台灣金融保險業唯一獲獎者為國泰金控，最受推崇項目包含「最受尊崇企業 」/「最佳CEO」/「最佳CFO」 /「最佳投資人關係」 /「最佳公司治理 」 /「最佳社會責任投資等」六大項，與亞洲頂尖企業並駕齊驅。

除了「亞洲最受尊崇企業」，國泰金控總經理李長庚及財務長陳晏如也分別榮獲「最佳CEO」及「最佳CFO」聲譽。

陳晏如表示，全台有六成人口是國泰的客戶，深感責任重大，未來會持續與國際對接，在財務、社會責任、公司治理等各個面向不斷精進，致力提升資訊透明度與對投資人的雙向溝通。

國泰近期倍受國際機構肯定，除了Institutional Investor機構投資人獎項，還獲頒亞洲公司治理雜誌「投資人關係獎」，及連續兩年入選「道瓊永續指數（DJSI）世界指數」成分股，均顯示國泰金控於公司治理的優異表現。