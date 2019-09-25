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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

填補退休金缺口 元大人壽建議打造兩本存摺

2019-09-25 22:24經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

一年一度的教師節又將來到，過去人人稱羨的鐵飯碗，因年金改革而讓老師們面臨退休金可能不如預期的情況。老師們應如何補足退休金缺口，元大人壽25日建議，可善用商業保險進行規劃，預先存妥「生活」與「醫療照護」兩本存摺，好好照顧老後的自己。

自去(2018)年7月起軍公教年金改革後，隨著退休金制度的轉變，老師們想要優雅退休已不是理所當然的事，紛紛尋求金融工具以維持退休後之生活品質。

元大人壽建議，老師們可運用多元的保險商品組合，及早規劃退休現金流與風險保障，打造生活與醫療照護兩本存摺，強化自身經濟與健康保障，減緩對未來的不確定感。

如何打造「生活」存摺？元大人壽表示，眾多金融保險商品中，利率變動型還本終身保險是不錯的選擇，因該商品具有壽險保障又有機會獲得增值回饋分享金。

增值回饋分享金是保險公司每月給一個浮動的宣告利率，把宣告利率扣除預定利率後的差值，再把差值乘以各該年度的期末保單價值準備金。

當宣告利率高於預定利率，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，讓資產穩健增值。

除此之外，還本保險通常有生存保險金的設計，可年年領取一筆生存金，為退休後的生活，打造穩定現金流。

因應退休生活所需，元大人壽建構了完備的商品線，繳費年期多元，短年繳至長年繳皆具備，客戶可依據人生階段進行規劃。

例如：年輕的老師距離退休的時間還很長，可以選擇長年繳商品，透過長期持續繳費及時間複利效果，替未來的自己穩健累積資產。

相對的，若是繳費能力較強的屆退老師，則可以透過短年期商品快速完成規畫。在幣別方面，除了台幣保單之外，元大人壽也打造了全系列美元商品，可作為多元資產配置中重要的一環。

隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20至30年的生活要面對，隨著年齡增長，體況變差是不可逆，生病看醫生在所難免。

萬一中風、臥床，誰來照顧？為自己打造一本「醫療照護」存摺勢在必行。

元大人壽建議，老師們可透過實支實付醫療險、重大傷病險及失能扶助險的規劃，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

元大人壽強調，老師們如果能及早備好生活與醫療照護兩本存摺，將不用再為退休後的財務及健康擔心，為自己重塑鐵飯碗，安心享受退休生活。

元大人壽同時提醒，民眾投保保險商品，應將自身需求、財務狀況納入整體考量，並注意匯兌風險。

元大人壽建議打造兩本存摺，因應退休缺口。 本報系資料庫
元大人壽建議打造兩本存摺，因應退休缺口。 本報系資料庫
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退休金保險金元大

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