銀行團替東貝喊冤：非申請紓困 而是聯貸修約

2019-09-25 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



LED廠東貝光電傳出財務吃緊、申請紓困事宜，今（25）日股價跌停鎖死，債權銀行團主管今日替東貝喊冤，強調東貝還款付息一切正常，並未申請紓困，也非進行債權重組，而是進行聯貸案的「常態性修約」，且該案在8月便已獲債權銀行們同意、早已拍板定案。

銀行主管指出，東貝不是財務上有什麼問題，只是公司有新的財務規畫，需要變更聯貸條件，身為聯貸主辦行的合庫，便進行聯貸案的常態性修約，且此案已在8月便已拍板定案，並非新事件。

據悉，合庫主辦東貝聯貸案，原始金額為42億元，目前已經攤還到剩下33億400萬元，合庫銀的聯貸與自貸合計，債權金額約12億元，為東貝的最大債權銀行。

據了解，東貝之所以需要修改聯貸條約，是因為有些閒置廠房需要處分，但這些廠房設定為聯貸擔保品，所以和債權銀行協商變更聯貸條件，賣掉廠房所獲金額估計約5億多，其中2~3億元會還給銀行，另外，也希望銀行可以寬限還本，一年內只繳利息、不繳本金。

債權銀行主管說，過去本金是每三個月還一次，但東貝營收衰退，影響金流，但情況並沒有嚴重到需要紓困，和債權銀行協商處分閒置廠房，也會按照比例將部分債權還給銀行。