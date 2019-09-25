買韓國最大金控友利金融4%股權 富邦人壽：純財務投資

2019-09-25 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦人壽今（25）日傍晚輸入公開資訊觀測站，公告董事會今日通過決議要斥資新台幣93億元投資韓國最大金控、友利銀行旗下友利金融4%股權。富邦人壽發言系統今日下午表示，此次取得股權單純是財務性投資，主要目的是為了加深對韓國金融市場之認識，視機會透過友利銀行通路，了解韓國當地對金融產品及服務之需求。

富邦人壽輸入公開資訊觀測站表示，擬於明天（9月26日）向Woori Bank取得Woori Financial Group Inc.股票共計2,889萬0,707股。每股買進價格為韓圜12,408元，折合新台幣約

合322元，總交易金額為韓圜3,584億7,589萬2,456元（折合新台幣約93億元）。此次交易已經富邦人壽保險公司於2019年9月25日董事會決議同意。

韓國友利銀行是一間總部位於韓國首爾的銀行，是韓國第二大全國性商業銀行和惟一的國有銀行。前身是韓國商業銀行、平和銀行和韓一銀行，因受亞洲金融危機影響，被韓國政府接管，於2002年合併，現在是友利金融集團的一員。

韓國友利銀行的業務涉及銀行、證券、租賃等各個領域。至於母集團友利金融集團不僅是財富世界500強之一，也是韓國最大的金融控股公司。2002年6月24日，友利集團在韓國交易所上市，2003年9月29日在紐約證券交易所上市。2005年收購LG投資證券和LG投資信託公司。2008年友利與英國聯合收購LIG人壽保險。

據外電表示，韓聯社報導指出，友利銀行本月稍早取得友利金融集團股票4,210萬股，以換取旗下信用卡部門併入母公司，但南韓法令禁止銀行業者持有金控公司股權，並要求須在六個月內出售持股。因此，友利銀行也會將其餘股份賣給海內外投資人。