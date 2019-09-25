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老師即將退休 專家：透過短年期商品快速完成規畫

2019-09-25 17:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

一年一度的教師節又將來到，過去人人稱羨的鐵飯碗，因年金改革而讓老師們面臨退休金可能不如預期的情況。老師們應如何補足退休金缺口，元大人壽建議，可善用商業保險進行規畫，預先存妥「生活」與「醫療照護」兩本存摺，好好照顧老後的自己！

自去（2018）年7月起軍公教年金改革後，隨著退休金制度的轉變，老師們想要優雅退休已不是理所當然的事，紛紛尋求金融工具以維持退休後之生活品質。元大人壽建議，老師們可運用多元的保險商品組合，及早規畫退休現金流與風險保障，打造「生活」與「醫療照護」兩本存摺，強化自身經濟與健康保障，減緩對未來的不確定感。

如何打造「生活」存摺？元大人壽表示，眾多金融保險商品中，「利率變動型還本終身保險」是個不錯的選擇，因該商品具有壽險保障又有機會獲得「增值回饋分享金」，其為保險公司每月給一個浮動的「宣告利率」，扣除「預定利率」的差值，乘以各該年度「期末保單價值準備金」，所以當宣告利率高於預定利率時，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，讓資產穩健增值，除此之外，還本保險通常具有「生存保險金」的設計，可以年年領取一筆生存金，為退休後的生活，打造穩定現金流。

因應退休生活所需，元大人壽建構了完備的商品線，繳費年期多元，短年繳至長年繳皆具備，客戶可依據人生階段進行規畫，例如年輕的老師距離退休的時間還很長，可以選擇長年繳商品，透過長期持續繳費及時間複利效果，替未來的自己穩健累積資產；相對的，若是繳費能力較強的屆退老師，則可以透過短年期商品快速完成規畫。在幣別方面，除了台幣保單之外，元大人壽也打造了全系列美元商品，可作為多元資產配置中重要的一環。

此外，隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20~30年的生活要面對，隨著年齡增長，體況變差是不可逆，生病看醫生在所難免，若是萬一中風、臥床，誰來照顧？所以為自己打造一本「醫療照護」存摺勢在必行。元大人壽建議老師們可透過實支實付醫療險、重大傷病險及失能扶助險的規畫，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

元大人壽強調，老師們如果能及早備好「生活」與「醫療照護」兩本存摺，將不用再為退休後的財務及健康擔心，為自己重塑鐵飯碗，安心享受退休生活！同時提醒民眾，投保保險商品應將自身需求、財務狀況納入整體考量，並注意匯兌風險。

退休金保險金元大

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