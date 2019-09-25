國壽攜手教育部拍「平行線的交叉點」 傳達敬師情誼

2019-09-25 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



繼2018年「人生的可能性」，今年教師節，國泰人壽與教育部國教署再度合作，邀請了執導國際醫療短片「阿巒的作文課」及擁有超過100部作品的導演洪竹彥，聯手改編真實故事，推出萬人點閱的教師節謝師影片「平行線的交叉點」，由新生代女演員江沂宸飾演鄭潔慧老師，描繪鄭老師用關愛與陪伴影響學生，用生命影響生命歷程的故事。

故事內容描述一位在偏鄉服務的老師，透過陪伴幫助學生走出毒品誘惑，多年後學生成為醫生，回到偏鄉幫助同樣受毒品迫害的孩童。藉交叉剪接手法 ，分別拍攝老師幫助年輕時的醫生、醫生幫助偏鄉孩童的雙故事線，營造看似老師與醫生正為同一件事努力，實際上是相隔20年的平行時空故事。

影片上線短短10天，已累計超過75萬的瀏覽人次。不少網友表示，老師帶給學生的影響，往往牽絆著學生日後的人生，自己也曾遇過老師告訴他，「沒有一個孩子可以被放棄」、「同樣身為老師，這影片太有感觸了」、「老師的付出往往改變學生日後的人生，即使是再怎麼小的事情，都會對學生造成很大的影響」、「我也是老師，我的老師改變了我的一生， 我永遠感謝他 」。

鄭潔慧老師曾於南投縣水里國中任職，任教期間深入原住民部落及學生家庭 ，每天花很多時間關懷並陪伴學生、了解學生生活情形、與家長建立良好關係，同時也在南投縣偏鄉地區推廣閱讀，幫助中老年失學民眾學習。對她來說，當老師不僅僅是為學生授業解惑，還有每天為學生多做一點點的堅持，這份堅持維持了二、三十年，從未間斷。

國泰人壽自2017學年度起承保學生團體保險，共同推動「永續校園計畫」，守護全國超過300萬幼兒園至高中學子，並與教育部國教署攜手合作，於線上、線下同步推廣反毒。

2019學年度起更與線上遊戲學習平台PaGamO合作，結合「反毒」及「電競」，期待學子能在遊戲中學習反毒知識，並遠離毒品、健康快樂成長。

此外，國泰人壽感謝全國教師為學生付出的辛勞，特地為教職人員量身打造｢呵護公教」系列保險商品，保障內容不僅著重長照狀態的保障，若因意外造成1-6級失能亦有理賠；呵護公教團險適用對象包含全國教師及其眷屬，最低一年保費只要1500元，等於每天不到5元。

國泰人壽鼓勵教師繁忙之餘，還能維持健康的身體狀況，只要步數達標，保額就再額外增加3%，事前健康及事後保障都固牢牢，另外，現在加入Cathay Walker並輸入活動推薦碼「LTC111」，還可參加專屬獎勵活動。